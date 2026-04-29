Погода в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится сухая погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Крыму в среду до +17 градусов и заморозки в горах

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится сухая погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -3, в горах -1…-3, днем +13…+17 градусов, в горах +6…+11", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +14…+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +2 до +6 градусов, днем +14...+16.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
