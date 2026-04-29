Поездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – Росжелдор

Поездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – Росжелдор - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Поездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – Росжелдор

В период летнего сезона в сообщении с Крымом ожидают больше трех миллионов пассажиров, которые поедут на отдых на поездах. Специалисты усиливают меры... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T16:10

2026-04-29T16:10

2026-04-29T16:10

новости

крым

транспорт

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

российские железные дороги (ржд)

статистика

железные дороги крыма

крымская железная дорога (кжд)

железная дорога

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В период летнего сезона в сообщении с Крымом ожидают больше трех миллионов пассажиров, которые поедут на отдых на поездах. Специалисты усиливают меры транспортной безопасности и проводят дополнительные инструктажи работникам вокзальных и инфраструктурных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Росжелдора.Какой пассажиропоток ожидают на летоВ Росжелдоре отметили, что в период с 1 мая по 30 сентября планируется перевезти свыше 62 миллионов пассажиров. Подготовлено 1894 пассажирских локомотива, предусмотрено курсирование 588 пар поездов, в том числе 165 сезонных.В праздничные дни и на весь летний период обеспечен усиленный режим работы: ежедневно на дежурстве – более 15 тысяч сотрудников ведомственной охраны, в постоянной готовности находятся 319 пожарных поездов, уточнили железнодорожники.Что с безопасностью"Проведены дополнительные инструктажи работникам вокзальных и инфраструктурных комплексов, поездных и локомотивных бригад, охранных организаций и подразделений транспортной безопасности об усилении бдительности при выполнении должностных обязанностей. Можно констатировать, что железнодорожный транспорт готов к работе в период летнего сезона", – заявил заместитель руководителя Росжелдора Александр Иванов.Также руководитель отметил, что усилены и меры транспортной безопасности. Совместно с силовыми ведомствами ведется защита критически важных объектов инфраструктуры, в том числе с применением инженерно-технических решений и средств радиоэлектронной борьбы.Что по планам на строительство и ремонт инфраструктурыВ период летних путевых работ запланирован капитальный и средний ремонт более 4,1 тысячи километров пути. Все технологические "окна" синхронизированы с летним графиком движения поездов, действующим до 30 октября."Проекты развития инфраструктуры, включая строительство двухпутных вставок на Крымской железной дороге и электрификацию, реализуются без влияния на график движения", – подчеркнули в Росжелдоре.Также продолжаются комиссионные осмотры инфраструктуры – текущая готовность составляет 71,8%, завершение – до 30 мая.Ранее сообщалось, что единственный в России железнодорожный перевозчик пассажиров в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" и предприятие "КСК Элком" запустили совместный проект по повышению качества диагностики пассажирских вагонов.

крым

новости, крым, транспорт, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), российские железные дороги (ржд), статистика, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд), железная дорога