Поезда "Таврия" из Москвы в Евпаторию и Феодосию будут ходить чаще

Поезда "Таврия" из Москвы в Евпаторию и Феодосию будут ходить чаще - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Поезда "Таврия" из Москвы в Евпаторию и Феодосию будут ходить чаще

С 30 апреля открывается продажа на дополнительные поезда "Таврия" из Москвы в Евпаторию и Феодосию. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T16:34

2026-04-29T16:34

2026-04-29T16:39

СИМФЕРОПОЛЬ. 29 апр – РИА Новости Крым. С 30 апреля открывается продажа на дополнительные поезда "Таврия" из Москвы в Евпаторию и Феодосию. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".- Для поезда №174/173 Москва – Евпатория добавляются даты:• отправление из Москвы 22, 24, 30 мая, 1, 7, 9, 15, 17, 23, 25 июня, 1, 3, 9, 11, 17, 19, 25, 27 июля, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 августа, 3, 5, 11, 13, 19, 21, 27, 29 сентября, 5, 7 октября.• отправление из Евпатории 24, 26 мая, 1, 3, 9, 11, 17, 19, 25, 27 июня, 3, 5, 11, 13, 19, 21, 27, 29 июля, 4, 6, 12, 14, 20, 22, 28, 30 августа, 5, 7, 13, 15, 21, 23, 29 сентября, 1, 7, 9 октября.- Для поезда №464/463 Москва – Феодосия добавляются даты:• отправление из Москвы 26, 28 мая, 3, 5, 11, 13, 19, 21, 27, 29 июня, 5, 7, 13, 15, 21, 23, 29, 31 июля, 6, 8, 14, 16, 22, 24, 30 августа, 1, 7, 9, 15, 17, 23, 25 сентября, 1, 3, 9, 11 октября.• отправление из Феодосии 20, 22, 28, 30 мая, 5, 7, 13, 15, 21, 23, 29 июня, 1, 7, 9, 15, 17, 23, 25, 31 июля, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 августа, 1, 3, 9, 11, 17, 19, 25, 27 сентября, 3, 5 октября.При этом на поезд №464/463 отправлением из Феодосии с 25 июля по 26 августа, из Москвы 29, 31 июля, 6, 8, 14, 16, 22, 24 августа - продажа откроется позднее, чем за 90 суток, в связи с корректировкой расписания.По этой же причине позже откроется продажа по станции Венев на поезд №463/464 Москва – Феодосия отправлением 27, 28, 30 июля, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26 августа.28 апреля первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 отправился в Симферополь с Казанского вокзала в Москве. По данным перевозчика, до конца мая поезд будет курсировать ежедневно, затем три раза в четыре дня. Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.24 апреля сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала. Поезд будет курсировать ежедневно до 21 мая включительно. Затем по определенному расписанию. Данный рейс пользуется спросом у пассажиров с детьми и тех, кто следует на отдых в здравницы на западном побережье полуострова, добавили в пресс-службе перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запущен новый проект по диагностике пассажирских поездов в КрымПоездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – РосжелдорВ Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка

крым

евпатория

феодосия

поезд "таврия", поезд, железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма, крым, евпатория, феодосия