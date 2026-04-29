Почему ОАЭ выходит из ОПЕК
Почему ОАЭ выходит из ОПЕК
2026-04-29T14:45
опек+
оаэ
нефть
ОАЭ: решение о выходе из ОПЕК приняли с учетом внутренних инвестиций и на фоне эскалации
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа, а также с учетом международных проектов. Такое заявление сделал министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейля аль-Мазруи в интервью телеканалу CNBC.
Накануне стало известно, что ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+.
"У нас есть инвесторы, которые вложили средства в ОАЭ для увеличения наших производственных мощностей. Мы стремимся достичь уровня в 5 миллионов производственных мощностей к 2027 году... У нас есть газ, у нас есть нефтехимическая промышленность, у нас есть и другие ресурсы, которые мы как страна стремимся производить и извлекать из них выгоду", - цитирует его РИА Новости.
Кроме того, решение о выходе ОАЭ из ОПЕК связано в том числе с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, которое ограничило предложение нефти на рынке.
"Если посмотреть на баланс спроса и предложения, на ситуацию в мире, где действуют ограничения и закрыт Ормузский пролив, то эти факторы ограничивают поток сырой нефти и конечных продуктов из Персидского залива. В этой ситуации необходимо действовать и применять стратегии, отличные от всех предыдущих", – отметил аль-Мазруи.
ОАЭ не могут и не хотят в короткий срок увеличить добычу нефти, поскольку, как и другие страны Персидского залива, сталкиваются все с теми же ограничениями из-за закрытия Ормузского пролива, отметил министр энергетики.
ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в 1960 году. В настоящее время ее членами являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Ливия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор.
По информации МИД РФ, на долю этих государств приходится до 80 % разведанных запасов нефти.
