Почему ОАЭ выходит из ОПЕК - РИА Новости Крым, 29.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа, а также с учетом международных проектов. Такое заявление сделал министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейля аль-Мазруи в интервью телеканалу CNBC.Накануне стало известно, что ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+.Кроме того, решение о выходе ОАЭ из ОПЕК связано в том числе с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, которое ограничило предложение нефти на рынке.ОАЭ не могут и не хотят в короткий срок увеличить добычу нефти, поскольку, как и другие страны Персидского залива, сталкиваются все с теми же ограничениями из-за закрытия Ормузского пролива, отметил министр энергетики.ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в 1960 году. В настоящее время ее членами являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Ливия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор.По информации МИД РФ, на долю этих государств приходится до 80 % разведанных запасов нефти.

