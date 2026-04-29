Почему ОАЭ выходит из ОПЕК - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Почему ОАЭ выходит из ОПЕК
Почему ОАЭ выходит из ОПЕК - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Почему ОАЭ выходит из ОПЕК
ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа, а также с учетом международных проектов. Такое заявление... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T14:45
2026-04-29T14:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа, а также с учетом международных проектов. Такое заявление сделал министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейля аль-Мазруи в интервью телеканалу CNBC.Накануне стало известно, что ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+.Кроме того, решение о выходе ОАЭ из ОПЕК связано в том числе с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, которое ограничило предложение нефти на рынке.ОАЭ не могут и не хотят в короткий срок увеличить добычу нефти, поскольку, как и другие страны Персидского залива, сталкиваются все с теми же ограничениями из-за закрытия Ормузского пролива, отметил министр энергетики.ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в 1960 году. В настоящее время ее членами являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Ливия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор.По информации МИД РФ, на долю этих государств приходится до 80 % разведанных запасов нефти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газаВысокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над ОрмузомВ МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей
опек+, оаэ , новости, нефть, в мире
Почему ОАЭ выходит из ОПЕК

ОАЭ: решение о выходе из ОПЕК приняли с учетом внутренних инвестиций и на фоне эскалации

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. ОАЭ приняли решение выйти из ОПЕК с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа, а также с учетом международных проектов. Такое заявление сделал министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейля аль-Мазруи в интервью телеканалу CNBC.
Накануне стало известно, что ОАЭ с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+.

"У нас есть инвесторы, которые вложили средства в ОАЭ для увеличения наших производственных мощностей. Мы стремимся достичь уровня в 5 миллионов производственных мощностей к 2027 году... У нас есть газ, у нас есть нефтехимическая промышленность, у нас есть и другие ресурсы, которые мы как страна стремимся производить и извлекать из них выгоду", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, решение о выходе ОАЭ из ОПЕК связано в том числе с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, которое ограничило предложение нефти на рынке.
"Если посмотреть на баланс спроса и предложения, на ситуацию в мире, где действуют ограничения и закрыт Ормузский пролив, то эти факторы ограничивают поток сырой нефти и конечных продуктов из Персидского залива. В этой ситуации необходимо действовать и применять стратегии, отличные от всех предыдущих", – отметил аль-Мазруи.
ОАЭ не могут и не хотят в короткий срок увеличить добычу нефти, поскольку, как и другие страны Персидского залива, сталкиваются все с теми же ограничениями из-за закрытия Ормузского пролива, отметил министр энергетики.
ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в 1960 году. В настоящее время ее членами являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Ливия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор.
По информации МИД РФ, на долю этих государств приходится до 80 % разведанных запасов нефти.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа
Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом
В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителей
 
15:40Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД
15:31Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
15:21Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИД
15:15Очередь на Крымский мост выросла в три раза
15:11Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор
15:01Из-за гибели на пожаре в строящемся доме в Москве задержаны 5 подозреваемых
14:55Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая
14:45Почему ОАЭ выходит из ОПЕК
14:34В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации
14:22В Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчика
14:11В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков
14:01В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники
13:49В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
13:38В Ялте с Аю-Дага сняли пару застрявших на скалах туристов
13:19Киев теряет людей и технику – страшная статистика за сутки
13:09Крымский мост: растет очередь на выезд
12:51Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:47В Черном море уничтожены шесть украинских БЭКов
12:47Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС
12:41Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
Лента новостейМолния