Рейтинг@Mail.ru
Первый ускоренный поезд "Таврия" встретили в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/pervyy-uskorennyy-poezd-tavriya-vstretili-v-simferopole-1155634514.html
Первый ускоренный поезд "Таврия" встретили в Симферополе
2026-04-29T20:45
2026-04-29T21:12
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
крымская железная дорога (кжд)
железная дорога
москва
симферополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155635846_0:64:1232:757_1920x0_80_0_0_df4c1474dd49e592619faf374e475f5c.jpg.webp
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155635846_70:0:1163:820_1920x0_80_0_0_4b364d3f5169316ed5f6cff1e797ba0e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крымской столице встретили первый ускоренный поезд "Таврия", который преодолел путь до Симферополя за 29 часов 40 минут.
Пассажирский поезд "Таврия" №17/18 отправился в Симферополь 28 апреля с Казанского вокзала в Москве.
"35% отдыхающих добираются к нам по железной дороге. ПОявление второго ускоренного поезда позволит им намного комфортнее и быстрее добраться в Крым", - говорит замминистра курортов и туризма Крыма Аметхан Тынчеров.
© Дмитрий Макеев
"Моя обязанность, как генерального директора, тестировать на себе все новое. Поэтому первым рейсом нашего ускоренного поезда решил поехать сам. Работой коллег я доволен – ускорение реально чувствуется. Все здорово! Запуск такого поезда - довольно сложная и кропотливая работа", - поделился с журналистами впечатлениями от поездки гендиректор компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
До конца мая поезд будет курсировать ежедневно, затем три раза в четыре дня. Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.
В составе насчитывается 18 вагонов из собственного парка. Так, 13 современных купейных вагонов, вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. Все купейные вагоны оснащены душем.
1 из 3
© Дмитрий Макеев
2 из 3
© Дмитрий Макеев
3 из 3
© Дмитрий Макеев
1 из 3
© Дмитрий Макеев
2 из 3
© Дмитрий Макеев
3 из 3
© Дмитрий Макеев
Как отметили в Минтрансе, это второй "быстрый" поезд в Крым компании "Гранд Сервис Экспресс" после фирменного № 28/27 "Таврия Экспресс". Он на шесть часов быстрее из Москвы до Крыма и почти на восемь в обратный путь.
Отмечается, что такие составы помогают перевезти больше людей в высокий сезон. Этим летом планируется открыть двухпутные вставки на линии Джанкой – Керчь, добавили в Минтрансе.
24 апреля сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала. Поезд будет курсировать ежедневно до 21 мая включительно. Затем по определенному расписанию. Данный рейс пользуется спросом у пассажиров с детьми и тех, кто следует на отдых в здравницы на западном побережье полуострова, добавили в пресс-службе перевозчика.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
