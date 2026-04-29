Очередь на Крымский мост выросла в три раза

Очередь на Крымский мост выросла в три раза - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Очередь на Крымский мост выросла в три раза

Перед Крымским мостом у пунктов досмотра очередь выросла - проезда ждут более 140 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T15:15

2026-04-29T15:15

2026-04-29T15:15

крым

новости крыма

крымский мост

керчь

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

тамань

СИМФЕРОПОЛЬ. 29 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра очередь выросла - проезда ждут более 140 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.Пробка начала расти в 13 часов. Тогда проезда со стороны полуострова ожидала 31 машина. Со стороны Тамани очереди не было.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

крым

крымский мост

керчь

тамань

крым, новости крыма, крымский мост, керчь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, тамань