Обманул людей на 8 млн рублей: в Севастополе курьеру мошенников дали срок
Обманул людей на 8 млн рублей: в Севастополе курьеру мошенников дали срок - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Обманул людей на 8 млн рублей: в Севастополе курьеру мошенников дали срок
Суд в Севастополе отправил в колонию курьера, которому обманутые мошенниками пенсионеры отдали почти 8,5 млн рублей. Об этом сообщает городская прокуратура. РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T17:27
2026-04-29T17:27
2026-04-29T17:27
севастополь
новости севастополя
мошенничество
приговор
прокуратура города севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе отправил в колонию курьера, которому обманутые мошенниками пенсионеры отдали почти 8,5 млн рублей. Об этом сообщает городская прокуратура.По данным ведомства, 41-летний житель Новороссийска являлся членом организованной группы, которая специализировалась на хищении денег у пенсионеров. Организатор обеспечил сообщников необходимым техническим оборудованием для управления вызовами по различным каналам телефонной и интернет-связи и привлек в ее состав "актеров", "кураторов" и "курьеров"."В период с ноября 2024 по январь 2025 года злоумышленникам удалось обмануть 17 жителей Севастополя и Симферополя в возрасте от 63 до 89 лет. Общая сумма похищенных денежных средств составила почти 8,5 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.Курьера удалось задержать благодаря бдительности соседки одного из потерпевших, который собирался отдать свои деньги "на инкассацию".Суд приговорил фигуранта к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы в течение двух лет. Также удовлетворены поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей"Миллионные аферы с жильем в Севастополе - вскрылись новые фактыВ Севастополе пенсионер отдал мошенникам 24 миллиона рублей
севастополь
севастополь, новости севастополя, мошенничество, приговор, прокуратура города севастополя
Обманул людей на 8 млн рублей: в Севастополе курьеру мошенников дали срок
В Севастополе курьер мошенников получил 7 лет колонии за обман пенсионеров на 8 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе отправил в колонию курьера, которому обманутые мошенниками пенсионеры отдали почти 8,5 млн рублей. Об этом сообщает городская прокуратура.
По данным ведомства, 41-летний житель Новороссийска являлся членом организованной группы, которая специализировалась на хищении денег у пенсионеров. Организатор обеспечил сообщников необходимым техническим оборудованием для управления вызовами по различным каналам телефонной и интернет-связи и привлек в ее состав "актеров", "кураторов" и "курьеров".
Осужденный выполнял функцию курьера. Соучастники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками различных учреждений, организаций и правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров передать деньги для "декларирования". Курьер приезжал к обманутым потерпевшим под видом инкассатора и забирал все их средства.
"В период с ноября 2024 по январь 2025 года злоумышленникам удалось обмануть 17 жителей Севастополя и Симферополя в возрасте от 63 до 89 лет. Общая сумма похищенных денежных средств составила почти 8,5 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.
Курьера удалось задержать благодаря бдительности соседки одного из потерпевших, который собирался отдать свои деньги "на инкассацию".
Суд приговорил фигуранта к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы в течение двух лет. Также удовлетворены поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.
