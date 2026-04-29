Новая атака на Севастополь: уничтожены 23 дрона и 3 безэкипажных катера
2026-04-29T08:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь с воздуха и моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Пострадавших и разрушений в городе не зафиксировано, добавил губернатор.Накануне военные несколько раз отбивали удары ВСУ по Севастополю. Воздушная тревога и сигнал морской опасности были объявлены поздно вечером во вторник и длилась всю ночь. За минувший вечер и ночь в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки вражеских беспилотников, сбито 20 БПЛА. Днем над городом сбили еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Северной стороны.сего в ночь на 29 апреля над Крымом и другими регионами России уничтожили 98 беспилотников.
В Севастополе сбили 23 беспилотника и уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
08:43 29.04.2026 (обновлено: 08:52 29.04.2026)