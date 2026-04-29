На Украине заговорили о замене Зеленского: кто инициатор и зачем

2026-04-29T06:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Негатив о главе киевского режима Владимире Зеленском распространяют его оппоненты в рамках внутрипартийной борьбы и, возможно, личной вражды. Но это никак не отразится ни на его судьбе, ни на обстановке внутри Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.На днях украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в кругах власти на Украине готовят "тихий" переворот для смещения главы киевского режима Владимира Зеленского и его соратников после того, как произойдет замена спикера Верховной рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию с созданием новой коалиции и смена премьер-министра.По мнению Шипилина, эта информация больше похожа на "заказуху", оплаченную "штатному политологу на подкормке" кем-то из числа оппонентов Зеленского с мало понятной пока целью, но с задачей насолить главе действующей украинской власти. Поскольку всем, и в том числе Бортнику, хорошо известно, что от желания того или иного политика на Украине не зависит вообще ничего, подчеркнул эксперт.При этом будет ли во главе верховной рады Украины Арахамия, Стефанчук, Тимошенко (Юлия, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина", многократный кандидат в президенты – ред.) или кто-то еще, совершенно неважно, добавил политолог. Потому что подобная мышиная возня имеет значение только для участников этих процессов, сказал эксперт. "А их самих, как насекомых в коллекции, можно переставлять, иголочки в другие места накалывать, но для общей картины это абсолютно неважно", – заметил Шипилин.В то же время такого рода вбросы говорят все-таки о том, что репутация Зеленского основательно подмочена после коррупционных скандалов, считает он.Это доказывает и тот факт, что одновременно с информацией о якобы готовящемся "тихом бунте" на Украине в интернете стали распространяться сведения о том, какими объектами недвижимости владеет Зеленский за рубежом, их якобы десятки во Франции, Италии, Великобритании и ОАЭ, добавил Шипилин."Мне кажется, что Зеленский невероятно богат, хотя все эти подсчеты могут быть и правдой, и неправдой... Но в любом случае этот вброс, который говорит о том, каким он стал олигархом – богаче своего (покровителя) Коломойского (Игорь, украинский бизнесмен-миллиардер – ред.) раз в сто, наверное, теперь, – ему такая информация неприятна. А значит, ее распространяют оппоненты. А раз так, то все-таки существуют некие признаки какой-то там борьбы, если не политической, то какой-то полулегальной", – прокомментировал эксперт.Но хотя любой такой информационной вброс и достигает некоторой своей цели, отражаясь на настроении Зеленского, и друзей в мире у него больше не становится, а как раз наоборот, объектов недвижимости у него будет становиться все больше, считает гость эфира.Ранее член общественного движения "Другая Украина", политолог Владимир Олейник высказал мнение, что такой "рафинированный негодяй", как Зеленский на данный момент вполне устраивает спонсирующий его Запад, и менять его никто не собирается. А военный эксперт Евгений Михайлов предположил, кто смог бы дать старт процессу свержения власти Зеленского на Украине и при чьей поддержке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц посоветовал Зеленскому провести референдум о территориальных уступкахЗеленский не хочет уступать территории – чем это закончитсяУкраина развалит Евросоюз – мнение

