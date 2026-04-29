На Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына

28-летняя жительница Новороссийска и ее 34-летний сожитель отправятся в колонию за убийство годовалого сына женщины по предварительному сговору.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. 28-летняя жительница Новороссийска и ее 34-летний сожитель отправятся в колонию за убийство годовалого сына женщины по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По данным ведомства, фигурантка и ее сожитель из-за нехватки денег на содержание ребенка и отсутствия желания их искать, в ночь на 1 сентября 2020 года, будучи в состоянии опьянения, решили убить малыша. Это и произошло в лесном массиве в границах Крымска. Тело пара оставила в лесу.В суде фигурантка настаивала на непричастности к преступлению, мужчина вину признал. Оба признаны виновными. Женщина осуждена на 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Мужчина отправится в колонию строго режима на 14 лет, также с ограничением свободы на год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сынаВыбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малышаПытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор

