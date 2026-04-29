Рейтинг@Mail.ru
На Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/na-kubani-pyanaya-mat-s-sozhitelem-ubila-godovalogo-syna-1155614696.html
На Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына
На Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00099489bcf3a0aa56a527c9cc3d66d7.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b5a20760aef5fdc799f5a58aed362ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:39 29.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. 28-летняя жительница Новороссийска и ее 34-летний сожитель отправятся в колонию за убийство годовалого сына женщины по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, фигурантка и ее сожитель из-за нехватки денег на содержание ребенка и отсутствия желания их искать, в ночь на 1 сентября 2020 года, будучи в состоянии опьянения, решили убить малыша. Это и произошло в лесном массиве в границах Крымска. Тело пара оставила в лесу.
"Убийство малолетнего удавалось скрывать до 2025 года, пока социальные службы Новороссийска не вышли по месту жительства семьи для обследования жилищно-бытовых условий, где обнаружили двух малолетних детей 4 лет и 3 месяцев, на вопросы о старшем ребенке, 2019 года рождения, подсудимая не смогла ничего пояснить, что вызвало подозрения", - сказано в сообщении.
В суде фигурантка настаивала на непричастности к преступлению, мужчина вину признал. Оба признаны виновными. Женщина осуждена на 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Мужчина отправится в колонию строго режима на 14 лет, также с ограничением свободы на год.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
