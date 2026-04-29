На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/na-krymskom-mostu-uvelichat-chislo-punktov-dosmotra-1155612893.html
крымский мост
очереди на крымском мосту
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_0:59:3167:1840_1920x0_80_0_0_2144164bfd27e1bb56e32401228ac1a7.jpg
https://crimea.ria.ru/20260428/krymskiy-most-pered-punktami-dosmotra-izmenitsya-skhema-dvizheniya--1155594607.html
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_c12423825456c2e5740fb80ad3496637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На Крымском мосту к летнему сезону увеличат число пунктов досмотра

12:03 29.04.2026 (обновлено: 12:04 29.04.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту увеличат количество досмотровых пунктов как со стороны Керчи, так и на Тамани. Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина.
По его словам, на совещании обсуждали вопросы строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, а также готовности отрасли к майским праздникам и предстоящему курортному сезону.
"Правительство работает над тем, чтобы логистика внутренних путешествий становилась удобнее и быстрее. Особое внимание уделено обеспечению транспортной безопасности. Принято решение по увеличению количества пунктов досмотра как со стороны Крыма, так и с материковой части России", - написал Гоцанюк в своем Telegram.
Власти Крыма совместно с федеральными органами работают над тем, чтобы максимально ускорить прохождение досмотра на Крымском мосту, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Вчера, 18:40Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения
 
Крымский мостОчереди на Крымском мостуЮрий ГоцанюкКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
12:39На Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына
12:35В Крыму 36 человек погибли на пожарах с начала года
12:28Рейд в Севастополе закрыли
12:27В России снизилось число преступников среди мигрантов
12:17ВСУ строят оборонительную линию на границе с Россией
12:03На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра
11:42Магия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей"
11:30Работал под именем "Хан": кадры признания готовившего теракты в Крыму
11:22Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране
11:10ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ
11:01Дроны прицельно бьют по людям в Белгородской области: ранены шестеро
10:44Задержан предполагаемый убийца 11-летней девочки на Кубани
10:39В Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом
09:50Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован
09:47ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму
09:37Хуже с каждым днем: военный ВСУ честно рассказал о ситуации на фронте
09:25В Севастополе на неделю перекроют улицу Льва Толстого – причина
09:16Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае - идет эвакуация
09:09Крымский мост сейчас: обстановка с обеих сторон пролива
Лента новостейМолния