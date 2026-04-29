На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Ситуация на дорогах Крыма
На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка
На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка - РИА Новости Крым, 29.04.2026
На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка
В Севастополе приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в этом сезоне в городе впервые наносят в том РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T19:48
2026-04-29T19:48
ситуация на дорогах крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в этом сезоне в городе впервые наносят в том числе и шумовую разметку.По его словам, дорожники работают преимущественно в ночное время, в основном – на участках с интенсивным движением. На сегодняшний день работы уже затронули Гагаринский, Нахимовский, Ленинский районы и Балаклаву."Нанесено более 240 км линий, обновлено почти 300 пешеходных переходов, восстановлено 40 "стрел" направления движения. В работах задействовано пять единиц спецтехники и 16 специалистов. Несмотря на то, что из-за погоды график пришлось корректировать, темпы остаются высокими", – написал Развожаев в своем канале в МАХ.В Симферополе до 1 мая также полностью обновят всю дорожную разметку, сообщал ранее глава крымской столицы Михаил Афанасьев.
севастополь
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ремонт дорог
На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка

В Севастополе на дорогах впервые появится шумовая разметка – Развожаев

19:48 29.04.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе обновляют дорожную разметку
В Севастополе обновляют дорожную разметку
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в этом сезоне в городе впервые наносят в том числе и шумовую разметку.
"Новшество сезона. В этом году впервые начнем наносить шумовую разметку. Специальные неровности, создающие вибрацию при наезде, появятся летом на аварийно-опасных участках и кольцевых развязках. Это дополнительная мера безопасности, которая поможет водителям сохранять концентрацию", – проинформировал губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе обновляют дорожную разметку
В Севастополе обновляют дорожную разметку
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе обновляют дорожную разметку
По его словам, дорожники работают преимущественно в ночное время, в основном – на участках с интенсивным движением. На сегодняшний день работы уже затронули Гагаринский, Нахимовский, Ленинский районы и Балаклаву.
"Нанесено более 240 км линий, обновлено почти 300 пешеходных переходов, восстановлено 40 "стрел" направления движения. В работах задействовано пять единиц спецтехники и 16 специалистов. Несмотря на то, что из-за погоды график пришлось корректировать, темпы остаются высокими", – написал Развожаев в своем канале в МАХ.
В Симферополе до 1 мая также полностью обновят всю дорожную разметку, сообщал ранее глава крымской столицы Михаил Афанасьев.
Весна в Севастополе: в городе моют остановки и очищают дороги
Новые дорожные знаки: как повлияет новшество на безопасность движения
"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
 
