https://crimea.ria.ru/20260429/na-dorogakh-sevastopolya-vpervye-poyavitsya-shumovaya-razmetka-1155608175.html
На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка
На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка - РИА Новости Крым, 29.04.2026
На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка
В Севастополе приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в этом сезоне в городе впервые наносят в том РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T19:48
2026-04-29T19:48
2026-04-29T19:48
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
ремонт дорог
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155607770_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5d2e4a488b60ed1aa7e58f73ab7a9f86.jpg
Весна в Севастополе: в городе моют остановки и очищают дороги
Новые дорожные знаки: как повлияет новшество на безопасность движения
"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155607770_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_60b735b187d32be2ad173977626452f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ремонт дорог
На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка
В Севастополе на дорогах впервые появится шумовая разметка – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в этом сезоне в городе впервые наносят в том числе и шумовую разметку.
"Новшество сезона. В этом году впервые начнем наносить шумовую разметку. Специальные неровности, создающие вибрацию при наезде, появятся летом на аварийно-опасных участках и кольцевых развязках. Это дополнительная мера безопасности, которая поможет водителям сохранять концентрацию", – проинформировал губернатор.
По его словам, дорожники работают преимущественно в ночное время, в основном – на участках с интенсивным движением. На сегодняшний день работы уже затронули Гагаринский, Нахимовский, Ленинский районы и Балаклаву.
"Нанесено более 240 км линий, обновлено почти 300 пешеходных переходов, восстановлено 40 "стрел" направления движения. В работах задействовано пять единиц спецтехники и 16 специалистов. Несмотря на то, что из-за погоды график пришлось корректировать, темпы остаются высокими", – написал Развожаев в своем канале в МАХ.
В Симферополе до 1 мая
также полностью обновят всю дорожную разметку, сообщал ранее глава крымской столицы Михаил Афанасьев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
