На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка

В Севастополе приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в этом сезоне в городе впервые наносят в том

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в этом сезоне в городе впервые наносят в том числе и шумовую разметку.По его словам, дорожники работают преимущественно в ночное время, в основном – на участках с интенсивным движением. На сегодняшний день работы уже затронули Гагаринский, Нахимовский, Ленинский районы и Балаклаву."Нанесено более 240 км линий, обновлено почти 300 пешеходных переходов, восстановлено 40 "стрел" направления движения. В работах задействовано пять единиц спецтехники и 16 специалистов. Несмотря на то, что из-за погоды график пришлось корректировать, темпы остаются высокими", – написал Развожаев в своем канале в МАХ.В Симферополе до 1 мая также полностью обновят всю дорожную разметку, сообщал ранее глава крымской столицы Михаил Афанасьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна в Севастополе: в городе моют остановки и очищают дорогиНовые дорожные знаки: как повлияет новшество на безопасность движения"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог

