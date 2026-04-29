https://crimea.ria.ru/20260429/magiya-koltsa-v-sevastopole-zaderzhali-tsyganku-posle-obryada-s-porchey-1155612028.html

Магия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей"

2026-04-29T11:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f70023cb7336429ed6d26387b2afb018.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали цыганку по подозрению в мошенничестве. Злоумышленница "сняла порчу" с девушки, а после "обряда" сдала золотое кольцо пострадавшей в ломбард. Фигурантке грозит до 5 лет заключения. Об этом сообщили в УМВД России по городу.По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из городских скверов. К 21-летней девушке подошла цыганка и попросила сигарету. Получив отказ, она продолжила диалог и стала рассказывать о "страшной порче", которую нужно срочно снять."Попав под влияние, девушка согласилась на "магический" ритуал, после которого перевела на банковский счет незнакомки 300 рублей. Такую сумму "гадалка" посчитала весьма скромной за свою услугу и решила подзаработать больше", – сказано в сообщении.Злоумышленница настояла на необходимости проведения еще одного "обряда", для чего попросила снять золотое кольцо и положить его на свою ладонь, а затем поднять голову вверх и прочесть заклинание. Пока клиентка смотрела в небо, "прорицательница" выхватила украшение и убежала, рассказали в МВД.Когда девушка догнала ее, "ведунья" убедила, что кольцо вернется сразу после снятия проклятия. После этого злоумышленница скрылась и заложила украденное украшение, выручив за него 6 тысяч рублей.Аферистку задержали. Свою вину она признала, а также выкупила кольцо из ломбарда и вернула законной хозяйке. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в МВД.Кроме того, сотрудниками полиции в отношении фигурантки составлен административный материал по статье "Проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации". За нарушение миграционного законодательства грозит штраф до трех тысяч рублей.Ранее в Ейске на скамью подсудимых был отправлен приезжий мошенник, пообещавший местной жительнице найти ее пропавшего супруга по рунам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гадалка в Крыму выманила у женщины украшения за снятие порчиПрогадала: в Севастополе "ясновидящая" пыталась подкупить наряд ППСЛже-экстрасенс "заработала" на доверчивых крымчанах четверть миллиона рублей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

