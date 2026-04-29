Магия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали цыганку по подозрению в мошенничестве. Злоумышленница "сняла порчу" с девушки, а после "обряда" сдала золотое кольцо пострадавшей в ломбард. Фигурантке грозит до 5 лет заключения. Об этом сообщили в УМВД России по городу.По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из городских скверов. К 21-летней девушке подошла цыганка и попросила сигарету. Получив отказ, она продолжила диалог и стала рассказывать о "страшной порче", которую нужно срочно снять."Попав под влияние, девушка согласилась на "магический" ритуал, после которого перевела на банковский счет незнакомки 300 рублей. Такую сумму "гадалка" посчитала весьма скромной за свою услугу и решила подзаработать больше", – сказано в сообщении.Злоумышленница настояла на необходимости проведения еще одного "обряда", для чего попросила снять золотое кольцо и положить его на свою ладонь, а затем поднять голову вверх и прочесть заклинание. Пока клиентка смотрела в небо, "прорицательница" выхватила украшение и убежала, рассказали в МВД.Когда девушка догнала ее, "ведунья" убедила, что кольцо вернется сразу после снятия проклятия. После этого злоумышленница скрылась и заложила украденное украшение, выручив за него 6 тысяч рублей.Аферистку задержали. Свою вину она признала, а также выкупила кольцо из ломбарда и вернула законной хозяйке. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в МВД.Кроме того, сотрудниками полиции в отношении фигурантки составлен административный материал по статье "Проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации". За нарушение миграционного законодательства грозит штраф до трех тысяч рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали цыганку по подозрению в мошенничестве. Злоумышленница "сняла порчу" с девушки, а после "обряда" сдала золотое кольцо пострадавшей в ломбард. Фигурантке грозит до 5 лет заключения. Об этом сообщили в УМВД России по городу.
По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из городских скверов. К 21-летней девушке подошла цыганка и попросила сигарету. Получив отказ, она продолжила диалог и стала рассказывать о "страшной порче", которую нужно срочно снять.
"Попав под влияние, девушка согласилась на "магический" ритуал, после которого перевела на банковский счет незнакомки 300 рублей. Такую сумму "гадалка" посчитала весьма скромной за свою услугу и решила подзаработать больше", – сказано в сообщении.
Злоумышленница настояла на необходимости проведения еще одного "обряда", для чего попросила снять золотое кольцо и положить его на свою ладонь, а затем поднять голову вверх и прочесть заклинание. Пока клиентка смотрела в небо, "прорицательница" выхватила украшение и убежала, рассказали в МВД.
Когда девушка догнала ее, "ведунья" убедила, что кольцо вернется сразу после снятия проклятия. После этого злоумышленница скрылась и заложила украденное украшение, выручив за него 6 тысяч рублей.
"Позже потерпевшая все-таки осознала, что ее обманули и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей", – подчеркнули в полиции.
Аферистку задержали. Свою вину она признала, а также выкупила кольцо из ломбарда и вернула законной хозяйке. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в МВД.
Кроме того, сотрудниками полиции в отношении фигурантки составлен административный материал по статье "Проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации". За нарушение миграционного законодательства грозит штраф до трех тысяч рублей.
Ранее в Ейске на скамью подсудимых был отправлен приезжий мошенник, пообещавший местной жительнице найти ее пропавшего супруга по рунам.
Гадалка в Крыму выманила у женщины украшения за снятие порчи
Прогадала: в Севастополе "ясновидящая" пыталась подкупить наряд ППС
Лже-экстрасенс "заработала" на доверчивых крымчанах четверть миллиона рублей
 
12:41Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
12:39На Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына
12:35В Крыму 36 человек погибли на пожарах с начала года
12:28Рейд в Севастополе закрыли
12:27В России снизилось число преступников среди мигрантов
12:17ВСУ строят оборонительную линию на границе с Россией
12:03На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра
11:42Магия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей"
11:30Работал под именем "Хан": кадры признания готовившего теракты в Крыму
11:22Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране
11:10ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ
11:01Дроны прицельно бьют по людям в Белгородской области: ранены шестеро
10:44Задержан предполагаемый убийца 11-летней девочки на Кубани
10:39В Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом
09:50Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован
09:47ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму
09:37Хуже с каждым днем: военный ВСУ честно рассказал о ситуации на фронте
09:25В Севастополе на неделю перекроют улицу Льва Толстого – причина
09:16Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае - идет эвакуация
09:09Крымский мост сейчас: обстановка с обеих сторон пролива
Лента новостейМолния