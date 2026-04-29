Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублей

Житель Симферопольского района Крыма ответит за незаконный оборот немаркированных сигарет и вейпов стоимостью около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма ответит за незаконный оборот немаркированных сигарет и вейпов стоимостью около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Согласно материалам уголовного дела, фигурант приобретал через теневой сегмент интернета оптовые партии немаркированных сигарет и вейпов, затем продавал их в торговые точки крымского полуострова, пока незаконную деятельность не остановили правоохранители.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в арендованном злоумышленником гараже полицейские обнаружили склад, откуда изъяли порядка 40 тысяч пачек сигарет и более полутора тысяч электронных систем доставки никотина, не имеющих необходимой маркировки, общей стоимостью около 10 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Открыто уголовное дело. На период следствия фигурант помещен под подписку о невыезде.
