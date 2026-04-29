Рейтинг@Mail.ru
Киев теряет людей и технику – страшная статистика за сутки - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/kiev-teryaet-lyudey-i-tekhniku--strashnaya-statistika-za-sutki-1155616312.html
Киев теряет людей и технику – страшная статистика за сутки
Потери ВСУ на всех участках фронта спецоперации составили порядка 1 120 боевиков за сутки, сообщается в сводке Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T13:19
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154571592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01129122456753a265ef15d783681732.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154571592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8d746d6a8eaea0d3d8a1a7169b9ac1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:19 29.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Потери ВСУ на всех участках фронта спецоперации составили порядка 1 120 боевиков за сутки, сообщается в сводке Минобороны РФ в среду.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 29 апреля 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за 29 апреля 2026
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали 170 солдат противника, боевую бронированную машину, три автомобиля, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 170 человек, 17 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки уничтожили 170 боевиков, три боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, пять складов материальных средств и склад горючего.
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили более 275 неонацистов, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
Военнослужащие группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Вражеская армия потеряла более 295 боевиков, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 украинских военных, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Также российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, местам сборки, хранения, запуска беспилотников и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 750 беспилотных летательных аппаратов, 657 зенитных ракетных комплексов, 29 072 танка и других боевых бронированных машин, 1 711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 655 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 381 единица специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Черном море уничтожены шесть украинских БЭКов
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
Под контроль армии России перешло более 1 700 квадратных километров с начала года
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД
15:31Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
15:21Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИД
15:15Очередь на Крымский мост выросла в три раза
15:11Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор
15:01Из-за гибели на пожаре в строящемся доме в Москве задержаны 5 подозреваемых
14:55Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая
14:45Почему ОАЭ выходит из ОПЕК
14:34В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации
14:22В Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчика
14:11В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков
14:01В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники
13:49В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
13:38В Ялте с Аю-Дага сняли пару застрявших на скалах туристов
13:19Киев теряет людей и технику – страшная статистика за сутки
13:09Крымский мост: растет очередь на выезд
12:51Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:47В Черном море уничтожены шесть украинских БЭКов
12:47Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС
12:41Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
Лента новостейМолния