Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий

Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий

Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что Киев получит денежную поддержку от Евросоюза только при выполнении определенных условий.

2026-04-29T19:03

2026-04-29T19:03

2026-04-29T19:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что Киев получит денежную поддержку от Евросоюза только при выполнении определенных условий.По данным западных СМИ, Киев могут обязать ввести 20-процентный НДС для компаний, работающих по льготной системе.На прошлой неделе в ЕС одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Государственный долг Украины с 2010 года вырос в восемь раз, каждый житель страны должен странам Запада более 7200 долларов.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, европейский союз (ес), кредит, налоги