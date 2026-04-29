Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий
Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий
2026-04-29T19:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что Киев получит денежную поддержку от Евросоюза только при выполнении определенных условий.По данным западных СМИ, Киев могут обязать ввести 20-процентный НДС для компаний, работающих по льготной системе.На прошлой неделе в ЕС одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Государственный долг Украины с 2010 года вырос в восемь раз, каждый житель страны должен странам Запада более 7200 долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режимаУкраинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВОКиев на фоне скандала в Раде пообещал МВФ повысить налоги ради кредитов
Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий

19:03 29.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что Киев получит денежную поддержку от Евросоюза только при выполнении определенных условий.
"Идет дискуссия о меморандуме. Там будут определенные условия в этом меморандуме о получении микрофинансовой помощи. Будем обращаться к парламенту для его ратификации. Как только завершим переговоры, вы узнаете и об условиях, на которых будем получать микрофинансовую помощь", – цитирует РИА Новости заявление Марченко на заседании временной следственной комиссии Рады.
По данным западных СМИ, Киев могут обязать ввести 20-процентный НДС для компаний, работающих по льготной системе.
На прошлой неделе в ЕС одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Государственный долг Украины с 2010 года вырос в восемь раз, каждый житель страны должен странам Запада более 7200 долларов.
