Хуже с каждым днем: военный ВСУ честно рассказал о ситуации на фронте - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Хуже с каждым днем: военный ВСУ честно рассказал о ситуации на фронте
Хуже с каждым днем: военный ВСУ честно рассказал о ситуации на фронте - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Хуже с каждым днем: военный ВСУ честно рассказал о ситуации на фронте
Вооруженные формирования Украины отчаянно нуждаются в живой силе, а киевский режим пытается сделать "хорошую мину при плохой игре". Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T09:37
2026-04-29T09:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины отчаянно нуждаются в живой силе, а киевский режим пытается сделать "хорошую мину при плохой игре". Об этом рассказал военнослужащий ВСУ в беседе с японской журналисткой Эйко Тамамото, пишет РИА Новости со ссылкой Yahoo News Japan.По его словам, украинской армии отчаянно не хватает живой силы. Кроме того, Киев не может полагаться на США или другие страны, так как никто не придет на помощь и не поможет заключить мирное соглашение, подчеркнул он.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с начала весны 2026 года российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешли 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режимаЗона безопасности на границе с Украиной постепенно создаетсяМы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО
украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, в мире
Хуже с каждым днем: военный ВСУ честно рассказал о ситуации на фронте

Ситуация на фронте для ВСУ становится хуже с каждым днем – украинский военный

09:37 29.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины отчаянно нуждаются в живой силе, а киевский режим пытается сделать "хорошую мину при плохой игре". Об этом рассказал военнослужащий ВСУ в беседе с японской журналисткой Эйко Тамамото, пишет РИА Новости со ссылкой Yahoo News Japan.
"Правительство цепляется за иллюзию окончания конфликта путем "закулисной сделки", но пока они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, ситуация на фронте становится хуже – с каждым днем", – сказал военный.
По его словам, украинской армии отчаянно не хватает живой силы. Кроме того, Киев не может полагаться на США или другие страны, так как никто не придет на помощь и не поможет заключить мирное соглашение, подчеркнул он.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с начала весны 2026 года российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешли 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
