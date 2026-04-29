Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране
2026-04-29T11:22
Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране

Ставка Трампа на длительную блокаду Ирана приведет к понижению его рейтингов – Пушков

11:22 29.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ставка президента США Дональда Трампа на длительную блокаду Ирана приведет к затяжному росту цен на энергоресурсы и понижению рейтингов американского лидера. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
"Судя по всему, Трамп намерен сделать ставку на длительную морскую блокаду Ирана, которую он, вероятно, считает потенциально менее вредной для его политического рейтинга, чем сухопутную операцию, чреватую утратой американских жизней. Однако у длительной блокады будет и длительная цена в виде высокой цены на бензин в США и нехватки энергоресурсов на мировых рынках", – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Кроме того, незавершенная война, которая имеет тенденцию к переходу в длительный конфликт низкой интенсивности, не поможет Трампу и республиканцам на выборах в конгресс в ноябре, убежден сенатор. По его мнению, Трамп, выигравший выборы на основе антивоенных лозунгов, неожиданно для себя оказался в том же положении, что до него Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден (предыдущие президенты США – ред.), которые завязли в Ираке и в Афганистане, и в итоге все же проиграли 20-летнюю афганскую войну.
"Трамп повторил ту же кардинальную ошибку – ввязался в войну на Среднем Востоке. Ничего худшего для его репутации и придумать было нельзя", – констатировал Пушков.
Демократы могут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа сразу после ноябрьских выборов в конгресс, считает политолог-американист Малек Дудаков. Также , по его словам, Трамп стремительно теряет поддержку американцев на фоне конфликта в Иране.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
Ловушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
 
