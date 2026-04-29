https://crimea.ria.ru/20260429/khuzhe-ne-pridumat-senator-nazval-fatalnuyu-oshibku-trampa-v-irane-1155610655.html

Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране

Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране

Ставка президента США Дональда Трампа на длительную блокаду Ирана приведет к затяжному росту цен на энергоресурсы и понижению рейтингов американского лидера... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T11:22

2026-04-29T11:22

2026-04-29T11:22

дональд трамп

алексей пушков

политика

сша

иран

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/06/1154939354_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_9781994661703ffa74bad350c1ca5f99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ставка президента США Дональда Трампа на длительную блокаду Ирана приведет к затяжному росту цен на энергоресурсы и понижению рейтингов американского лидера. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Кроме того, незавершенная война, которая имеет тенденцию к переходу в длительный конфликт низкой интенсивности, не поможет Трампу и республиканцам на выборах в конгресс в ноябре, убежден сенатор. По его мнению, Трамп, выигравший выборы на основе антивоенных лозунгов, неожиданно для себя оказался в том же положении, что до него Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден (предыдущие президенты США – ред.), которые завязли в Ираке и в Афганистане, и в итоге все же проиграли 20-летнюю афганскую войну."Трамп повторил ту же кардинальную ошибку – ввязался в войну на Среднем Востоке. Ничего худшего для его репутации и придумать было нельзя", – констатировал Пушков.Демократы могут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа сразу после ноябрьских выборов в конгресс, считает политолог-американист Малек Дудаков. Также , по его словам, Трамп стремительно теряет поддержку американцев на фоне конфликта в Иране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовы свернуть операцию против Ирана - условиеШтаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнениеЛовушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке

сша

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, алексей пушков, политика, сша, иран, мнения