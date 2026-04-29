Какие туристы чаще всего отдыхают в санаториях Крыма - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Какие туристы чаще всего отдыхают в санаториях Крыма
Какие туристы чаще всего отдыхают в санаториях Крыма - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Какие туристы чаще всего отдыхают в санаториях Крыма
Санаторное лечение в Крыму чаще всего выбирают люди от 50 лет и старше. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт по стратегическому развитию РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T08:13
2026-04-29T08:13
крым
мнения
владислав буря
санатории крыма
лечение в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Санаторное лечение в Крыму чаще всего выбирают люди от 50 лет и старше. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.По его словам, ошибочно полагать, что возрастная категория туристов, прибывающих в Крым на оздоровление, неплатежеспособная. Есть статистика, которая показывает, что дополнительные процедуры, которые предлагаются сверх лечебной программы, более возрастное поколение покупает чаще, чем молодые люди, сказал Буря.Молодежь несколько недооценивает санатории, несмотря то, что лечение в них может быть довольно эффективным, например, при проблемах с сердцем, суставами и позвоночником, возникающими из-за малоподвижного образа жизни уже в 30-35 лет, выразил мнение собеседник.При этом эксперт отметил, что за последние три года в крымские санатории все-таки стало больше приезжать людей возраста 40+. Нередко туристы приезжают с детьми, и эта категория отдыхающих все больше рассматривает санатории не как место, где можно решить конкретную проблему со здоровьем, а как место для перезагрузки и релаксации – с массажами, криотерапией, барокамерами, минеральными ваннами для восстановления сил.Ранее эксперт отмечал, что выиграет и останется в плюсе не тот санаторий, который что-то переименует, а тот, который попадет в боли целевой аудитории, найдет каналы коммуникации с ней, сможет показать ценность продукта и предложит за него адекватную цену.Также сообщалось, что порядка 80% туристов едут в санатории Крыма за отдыхом, а не оздоровлением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на 15-20% увеличатся цены на путевки в санатории в предстоящем курортном сезонеКрымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВОНе надо жертв: врачи назвали главные запреты для тех, кому за 40
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мнения, владислав буря, санатории крыма, лечение в крыму
Какие туристы чаще всего отдыхают в санаториях Крыма

В крымские санатории чаще всего едут платежеспособные туристы 50+

08:13 29.04.2026
 
Санаторное лечение - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Санаторное лечение в Крыму чаще всего выбирают люди от 50 лет и старше. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
"Основное ядро аудитории санаториев – это все-таки люди 50+, которые имеют вполне очевидные проблемы на физическом уровне и хотят их решить с помощью санаторно-курортных процедур", – сказал эксперт.
По его словам, ошибочно полагать, что возрастная категория туристов, прибывающих в Крым на оздоровление, неплатежеспособная. Есть статистика, которая показывает, что дополнительные процедуры, которые предлагаются сверх лечебной программы, более возрастное поколение покупает чаще, чем молодые люди, сказал Буря.
Молодежь несколько недооценивает санатории, несмотря то, что лечение в них может быть довольно эффективным, например, при проблемах с сердцем, суставами и позвоночником, возникающими из-за малоподвижного образа жизни уже в 30-35 лет, выразил мнение собеседник.
При этом эксперт отметил, что за последние три года в крымские санатории все-таки стало больше приезжать людей возраста 40+. Нередко туристы приезжают с детьми, и эта категория отдыхающих все больше рассматривает санатории не как место, где можно решить конкретную проблему со здоровьем, а как место для перезагрузки и релаксации – с массажами, криотерапией, барокамерами, минеральными ваннами для восстановления сил.
Ранее эксперт отмечал, что выиграет и останется в плюсе не тот санаторий, который что-то переименует, а тот, который попадет в боли целевой аудитории, найдет каналы коммуникации с ней, сможет показать ценность продукта и предложит за него адекватную цену.
Также сообщалось, что порядка 80% туристов едут в санатории Крыма за отдыхом, а не оздоровлением.
КрымМненияВладислав БуряСанатории КрымаЛечение в Крыму
 
