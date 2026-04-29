Из-за гибели на пожаре в строящемся доме в Москве задержаны 5 подозреваемых
Из-за гибели на пожаре в строящемся доме в Москве задержаны 5 подозреваемых
В Москве задержаны пять подозреваемых по делу о пожаре в строящемся здании, где накануне погибли восемь человек. Об этом сообщили в Следкоме РФ. РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T15:01
15:01 29.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Москве задержаны пять подозреваемых по делу о пожаре в строящемся здании, где накануне погибли восемь человек. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Пожар произошел 28 апреля на третьем этаже административно-бытового комплекса объекта строительства, в 3-м Балтийском переулке. Густой токсичный дым, стремительно распространился. В результате от острого отравления продуктами горения погибли восемь человек, здоровью троих причинен тяжкий вред, рассказали в СК.
"Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено семь мест происшествий. Допрошено свыше 70 свидетелей, среди которых лица, осуществляющие трудовую деятельность на объекте, и очевидцы пожара. Проведены обыски и выемки, где изъята организационно-распорядительная и кадровая документация организаций, назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, пожар стал возможным из-за системного неисполнения должностными лицами застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм.
Кроме того, на объекте не было работающих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, складировались легковоспламеняющиеся материалы. Также была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, люди не смогли вовремя спастись, уточнили в ведомстве.
В рамках возбужденного уголовного дела задержаны бенефициар застройщика, гендиректор компании застройщика, директор по строительству генподрядчика, руководитель отдела общестроительных работ генподрядчика и производитель работ генподрядчика. С подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение, резюмировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года на пожарах погибли 36 человек, в подавляющем большинстве причиной было неосторожное обращение с огнем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ
В Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом
Пожар на рынке в Феодосии потушили
 
15:31Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
15:21Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИД
15:15Очередь на Крымский мост выросла в три раза
15:11Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор
15:01Из-за гибели на пожаре в строящемся доме в Москве задержаны 5 подозреваемых
14:55Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая
14:45Почему ОАЭ выходит из ОПЕК
14:34В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации
14:22В Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчика
14:11В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков
14:01В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники
13:49В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
13:38В Ялте с Аю-Дага сняли пару застрявших на скалах туристов
13:19Киев теряет людей и технику – страшная статистика за сутки
13:09Крымский мост: растет очередь на выезд
12:51Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:47В Черном море уничтожены шесть украинских БЭКов
12:47Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС
12:41Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
12:39На Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына
Лента новостейМолния