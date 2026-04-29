Из-за гибели на пожаре в строящемся доме в Москве задержаны 5 подозреваемых

В Москве задержаны пять человек из-за гибели людей на пожаре в строящемся доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Москве задержаны пять подозреваемых по делу о пожаре в строящемся здании, где накануне погибли восемь человек. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Пожар произошел
28 апреля на третьем этаже административно-бытового комплекса объекта строительства, в 3-м Балтийском переулке. Густой токсичный дым, стремительно распространился. В результате от острого отравления продуктами горения погибли восемь человек, здоровью троих причинен тяжкий вред, рассказали в СК.
"Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено семь мест происшествий. Допрошено свыше 70 свидетелей, среди которых лица, осуществляющие трудовую деятельность на объекте, и очевидцы пожара. Проведены обыски и выемки, где изъята организационно-распорядительная и кадровая документация организаций, назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, пожар стал возможным из-за системного неисполнения должностными лицами застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм.
Кроме того, на объекте не было работающих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, складировались легковоспламеняющиеся материалы. Также была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, люди не смогли вовремя спастись, уточнили в ведомстве.
В рамках возбужденного уголовного дела задержаны бенефициар застройщика, гендиректор компании застройщика, директор по строительству генподрядчика, руководитель отдела общестроительных работ генподрядчика и производитель работ генподрядчика. С подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение, резюмировали в пресс-службе.
, что в Крыму с начала года на пожарах погибли 36 человек, в подавляющем большинстве причиной было неосторожное обращение с огнем.
