Из-за гибели на пожаре в строящемся доме в Москве задержаны 5 подозреваемых - РИА Новости Крым, 29.04.2026

В Москве задержаны пять подозреваемых по делу о пожаре в строящемся здании, где накануне погибли восемь человек. Об этом сообщили в Следкоме РФ.

2026-04-29T15:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Москве задержаны пять подозреваемых по делу о пожаре в строящемся здании, где накануне погибли восемь человек. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Пожар произошел 28 апреля на третьем этаже административно-бытового комплекса объекта строительства, в 3-м Балтийском переулке. Густой токсичный дым, стремительно распространился. В результате от острого отравления продуктами горения погибли восемь человек, здоровью троих причинен тяжкий вред, рассказали в СК."Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено семь мест происшествий. Допрошено свыше 70 свидетелей, среди которых лица, осуществляющие трудовую деятельность на объекте, и очевидцы пожара. Проведены обыски и выемки, где изъята организационно-распорядительная и кадровая документация организаций, назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая", - говорится в сообщении.Как полагает следствие, пожар стал возможным из-за системного неисполнения должностными лицами застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм.В рамках возбужденного уголовного дела задержаны бенефициар застройщика, гендиректор компании застройщика, директор по строительству генподрядчика, руководитель отдела общестроительных работ генподрядчика и производитель работ генподрядчика. С подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение, резюмировали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года на пожарах погибли 36 человек, в подавляющем большинстве причиной было неосторожное обращение с огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУВ Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный домПожар на рынке в Феодосии потушили

