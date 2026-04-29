Истерика Зеленского из-за поставок российского зерна в Израиль – чем это закончится - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Зерно из России, в том числе из возвращенных исторических территорий РФ, Запорожской и Херсонской областей, будет поставляться в Израиль так же, как и вино из... РИА Новости Крым, 29.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Зерно из России, в том числе из возвращенных исторических территорий РФ, Запорожской и Херсонской областей, будет поставляться в Израиль так же, как и вино из Крыма – по договоренностям обеих стран и без учета мнения Украины по этому вопросу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне в соцсетях главы киевского режима Владимира Зеленского появилось заявление, в котором сообщалось, что Украина готовит санкционный пакет в отношении перевозчиков зерна из новых территорий Российской Федерации, Запорожской и Херсонской областей, а также против людей и компаний, которые получают выгоду от его якобы незаконной покупки и продажи. В документе Зеленский пообещал добиваться включения всех этих лиц в санкционные списки Евросоюза.Поводом для претензий стал очередной заход в порт Хайфы 11 и 12 апреля сухогрузов из РФ. Ранее МИД Украины Андрей Сибига публично обвинил Израиль в том, что тот допускает поставки злаковых, в частности пшеницы, "с украинских территорий".В ответ на претензии Украины глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Киев не предоставил доказательств украинского происхождения сельхозпродукции.Комментируя происходящее, политолог отметил, что препятствий для торговли между Израилем и Россией в этом отношении не существует.При этом отметил, что заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и претензии главы киевского режима Владимира Зеленского, которые сводятся к тому, что в Израиль якобы незаконно поставляется украинское зерно, является истинным бредом."Это бред сивой кобылы просто, извините за грубость. Что значит украинское зерно? Зерно, которое выращено на территории субъектов Российской Федерации – с какой стати оно является украинским? Нет, это наше зерно. Мы поставили – Израиль оплатил. Какие могут быть еще проблемы?" – сказал собеседник.Он подчеркнул, что такого рода инсинуации со стороны Украины возможны, но обращать внимание на них никто не будет, когда речь идет о необходимой той или иной стране продукции из регионов России.Он отметил, что Россия продолжит вести свою торговлю исходя из собственных национальных интересов. А что касается отношений между Украиной и Израилем в рамках зерновой сделки, на которой было сконцентрировано внимание, то это "их (киевского режима – ред.) проблемы – не наши". "Пусть они там и толкаются между собой, выясняют отношения... Я думаю, разберутся и договорятся в конечном итоге", – заметил он.По мнению политолога, поднятая Киевом тема санкций, которые затронут бизнес Израиля, "очень смешная тема".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионовЧто будет с урожаем плодовых и зерновых в Крыму – прогнозЧто вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России

