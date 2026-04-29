Истерика Зеленского из-за поставок российского зерна в Израиль – чем это закончится - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Истерика Зеленского из-за поставок российского зерна в Израиль – чем это закончится
На истерику Зеленского из-за поставок российского зерна в Израиль никто обращать внимания не будет – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Зерно из России, в том числе из возвращенных исторических территорий РФ, Запорожской и Херсонской областей, будет поставляться в Израиль так же, как и вино из Крыма – по договоренностям обеих стран и без учета мнения Украины по этому вопросу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне в соцсетях главы киевского режима Владимира Зеленского появилось заявление, в котором сообщалось, что Украина готовит санкционный пакет в отношении перевозчиков зерна из новых территорий Российской Федерации, Запорожской и Херсонской областей, а также против людей и компаний, которые получают выгоду от его якобы незаконной покупки и продажи. В документе Зеленский пообещал добиваться включения всех этих лиц в санкционные списки Евросоюза.
Поводом для претензий стал очередной заход в порт Хайфы 11 и 12 апреля сухогрузов из РФ. Ранее МИД Украины Андрей Сибига публично обвинил Израиль в том, что тот допускает поставки злаковых, в частности пшеницы, "с украинских территорий".
В ответ на претензии Украины глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Киев не предоставил доказательств украинского происхождения сельхозпродукции.
Комментируя происходящее, политолог отметил, что препятствий для торговли между Израилем и Россией в этом отношении не существует.

"Израиль изъявил желание купить у нас это зерно, поэтому мы поставили и будем поставлять его вне зависимости от того, что думают в Киеве. Для нас Киев не указ... Мы вправе торговать с любой страной мира, которая хочет покупать у нас продукты питания, в том числе и зерно", – сказал эксперт.

При этом отметил, что заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и претензии главы киевского режима Владимира Зеленского, которые сводятся к тому, что в Израиль якобы незаконно поставляется украинское зерно, является истинным бредом.
"Это бред сивой кобылы просто, извините за грубость. Что значит украинское зерно? Зерно, которое выращено на территории субъектов Российской Федерации – с какой стати оно является украинским? Нет, это наше зерно. Мы поставили – Израиль оплатил. Какие могут быть еще проблемы?" – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что такого рода инсинуации со стороны Украины возможны, но обращать внимание на них никто не будет, когда речь идет о необходимой той или иной стране продукции из регионов России.
"Завтра они (киевский режим – ред.) могут сказать, что мы не имеем права торговать вином, произведенным на территории Крыма, так что ли? Нет, такие подходы неприемлемы. Потому что Крым – это суверенная территория Российской Федерации, тут даже обсуждать нечего. И точно так же территории Херсонской области и Запорожской, Донецкой и Луганской народных республик", – подчеркнул гость эфира.
Он отметил, что Россия продолжит вести свою торговлю исходя из собственных национальных интересов. А что касается отношений между Украиной и Израилем в рамках зерновой сделки, на которой было сконцентрировано внимание, то это "их (киевского режима – ред.) проблемы – не наши". "Пусть они там и толкаются между собой, выясняют отношения... Я думаю, разберутся и договорятся в конечном итоге", – заметил он.
По мнению политолога, поднятая Киевом тема санкций, которые затронут бизнес Израиля, "очень смешная тема".

"Ну просто смешно об этом говорить... Что касается поставок вооружений – мы же знаем, что Израиль поставлял и поставляет их Украине. И стрелковое оружие, и боеприпасы. Наши военнослужащие, доблестные ребята, которые освобождают российские земли, докладывают о том, что на том или ином участке в зоне СВО встречают оружие, произведенное на территории Израиля. Это является фактом. Поэтому, полагаю, что вся эта проблема высосана из пальца и ничего за ней не стоит", – подытожил эксперт.

