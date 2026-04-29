ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму

ФСБ задержала гражданина России, который готовил в Крыму теракты на объектах газо- и электроснабжения, а также в отношении высокопоставленного руководителя... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T09:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. ФСБ задержала гражданина России, который готовил в Крыму теракты на объектах газо- и электроснабжения, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1977 года рождения, планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств в интересах спецслужб Украины", – говорится в сообщении.По данным ведомства, крымчанин был завербован украинскими спецслужбами в 2025 году через Telegram. По заданию куратора он снимал на фото и видео воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и объекты критической инфраструктуры в Крыму. Их координаты направлял противнику.По данным силовиков, мужчина получил от куратора взрывчатку, узнал адрес проживания объекта покушения и определил способ камуфлирования СВУ. После выполнения задания он должен был покинуть территорию России, однако был задержан. У фигуранта изъяли готовое к применению радиоуправляемое взрывное устройство электронного типа осколочно-фугасного действия массой два килограмма, взрывчатые вещества и устройства иностранного производства для сборки еще двух бомб. Уголовное дело открыто по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Мужчина арестован.

