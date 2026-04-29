Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС

Ситуация с топливом на внутреннем рынке России стабильная, дефицита нет. Такое заявление на Кавказском инвестиционном форуме сделал замглавы Федеральной...

2026-04-29T12:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом на внутреннем рынке России стабильная, дефицита нет. Такое заявление на Кавказском инвестиционном форуме сделал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов.По его словам, сейчас прорабатываются вопросы будущих соглашений Минэнерго и ФАС с нефтяниками об увеличении поставок топлива на внутренний рынок.Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что цены на автомобильных заправках растут не выше инфляции, ситуация стабильна.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что внутренний рынок в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.

