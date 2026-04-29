Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС
Ситуация с топливом на внутреннем рынке России стабильная, дефицита нет. Такое заявление на Кавказском инвестиционном форуме сделал замглавы Федеральной... РИА Новости Крым, 29.04.2026
фас (федеральная антимонопольная служба)
топливо
бензин
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом на внутреннем рынке России стабильная, дефицита нет. Такое заявление на Кавказском инвестиционном форуме сделал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов.По его словам, сейчас прорабатываются вопросы будущих соглашений Минэнерго и ФАС с нефтяниками об увеличении поставок топлива на внутренний рынок.Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что цены на автомобильных заправках растут не выше инфляции, ситуация стабильна.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что внутренний рынок в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В каком случае цены на АЗС в России могут взлететь – мнениеМинэнерго обещает удержать рост цен на бензин в РФ в рамках инфляцииВ кабмине оценили обеспеченность рынка России бензином и дизелем
