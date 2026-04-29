Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС
Ситуация с топливом на внутреннем рынке России стабильная, дефицита нет. Такое заявление на Кавказском инвестиционном форуме сделал замглавы Федеральной... РИА Новости Крым, 29.04.2026
Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС

Ситуация с топливом на рынке России контролируемая и стабильная – замглавы ФАС

12:47 29.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ситуация с топливом на внутреннем рынке России стабильная, дефицита нет. Такое заявление на Кавказском инвестиционном форуме сделал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов.
"Ситуация на топливном рынке стабильная. Дефицита нет, топливом обеспечены полностью. Ситуация контролируемая", – цитирует замглавы ФАС РИА Новости.
По его словам, сейчас прорабатываются вопросы будущих соглашений Минэнерго и ФАС с нефтяниками об увеличении поставок топлива на внутренний рынок.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что цены на автомобильных заправках растут не выше инфляции, ситуация стабильна.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что внутренний рынок в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.
