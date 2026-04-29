https://crimea.ria.ru/20260429/energetika-i-logistika-prezidenty-rossii-i-kongo-obsudili-sotrudnichestvo-1155623952.html

Энергетика и логистика: президенты России и Конго обсудили сотрудничество

Энергетика и логистика: президенты России и Конго обсудили сотрудничество - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Энергетика и логистика: президенты России и Конго обсудили сотрудничество

Россия и Конго развивают и поддерживают дружеские связи, а также сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике и сельском хозяйстве... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T16:01

2026-04-29T16:01

2026-04-29T16:07

новости

россия

владимир путин (политик)

конго

сотрудничество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155623835_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6361c60d7badf2a3e1fe182009ffc9c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Россия и Конго развивают и поддерживают дружеские связи, а также сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике и сельском хозяйстве. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим коллегой Дени Сассу-Нгессо в Кремле.Президент РФ подчеркнул, что у России и Конго хорошие перспективы развития отношений, причем по разным направлениям.По его информации, в России было подготовлено восемь тысяч специалистов для Республики Конго за предыдущие годы.Владимир Путин также отметил активное взаимодействие России и Республики Конго на международных площадках. Российский лидер пригласил президента Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия – Африка.Президент Республики Конго выразил уверенность, что предстоящий саммит Россия – Африка будет успешным.Он подчеркнул, что Конго рассматривает новые проекты, которые можно осуществить при поддержке России.И напомнил, что отношения между Россией и Конго развиваются много десятилетий и нынешний государственный визит еще больше укрепит их.Конго – постоянный участник форума Россия-Африка. Сассу-Нгессо принимал участие и в первом саммите в Сочи в 2019 году, и во втором, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.

россия

конго

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, владимир путин (политик), конго, сотрудничество