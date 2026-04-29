Рейтинг@Mail.ru
Энергетика и логистика: президенты России и Конго обсудили сотрудничество - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/energetika-i-logistika-prezidenty-rossii-i-kongo-obsudili-sotrudnichestvo-1155623952.html
Энергетика и логистика: президенты России и Конго обсудили сотрудничество
Энергетика и логистика: президенты России и Конго обсудили сотрудничество
2026-04-29T16:01
2026-04-29T16:07
новости
россия
владимир путин (политик)
конго
сотрудничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155623835_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6361c60d7badf2a3e1fe182009ffc9c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Россия и Конго развивают и поддерживают дружеские связи, а также сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике и сельском хозяйстве. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим коллегой Дени Сассу-Нгессо в Кремле.Президент РФ подчеркнул, что у России и Конго хорошие перспективы развития отношений, причем по разным направлениям.По его информации, в России было подготовлено восемь тысяч специалистов для Республики Конго за предыдущие годы.Владимир Путин также отметил активное взаимодействие России и Республики Конго на международных площадках. Российский лидер пригласил президента Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия – Африка.Президент Республики Конго выразил уверенность, что предстоящий саммит Россия – Африка будет успешным.Он подчеркнул, что Конго рассматривает новые проекты, которые можно осуществить при поддержке России.И напомнил, что отношения между Россией и Конго развиваются много десятилетий и нынешний государственный визит еще больше укрепит их.Конго – постоянный участник форума Россия-Африка. Сассу-Нгессо принимал участие и в первом саммите в Сочи в 2019 году, и во втором, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.
россия
конго
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155623835_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_8d114f500681f187b692beefb2d16e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, владимир путин (политик), конго, сотрудничество
Энергетика и логистика: президенты России и Конго обсудили сотрудничество

Президенты России и Конго обсудили сотрудничество в энергетике и логистике

© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Конго Дени Сассу-Нгессо
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Россия и Конго развивают и поддерживают дружеские связи, а также сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике и сельском хозяйстве. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим коллегой Дени Сассу-Нгессо в Кремле.

"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Мы сейчас только шли и с господином президентом вспомнили, что первый договор был подписан еще в 1981 году, и с тех пор между Россией и Конго развиваются такие дружеские, полноценные, хорошие отношения", – сказал российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что у России и Конго хорошие перспективы развития отношений, причем по разным направлениям.
"У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления", – заявил Владимир Путин.
По его информации, в России было подготовлено восемь тысяч специалистов для Республики Конго за предыдущие годы.
"Хотел бы обратить внимание и на гуманитарное сотрудничество, имею в виду прежде всего подготовку кадров: восемь тысяч специалистов были подготовлены за предыдущие годы для вашей страны в России, и сейчас 850 человек, молодых людей, продолжают обучение в Российской Федерации", – сказал глава государства в ходе переговоров.
Владимир Путин также отметил активное взаимодействие России и Республики Конго на международных площадках. Российский лидер пригласил президента Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия – Африка.
"Мы продолжаем активно работать на международной арене, на международных площадках. Благодарны вам за то, что вы принимали активное участие в саммитах "Россия – Африка". Мы сейчас готовим – осенью этого года – третий саммит, рассчитываем на ваше личное участие и приглашаем вас в Москву", – подчеркнул президент России.
Президент Республики Конго выразил уверенность, что предстоящий саммит Россия – Африка будет успешным.
"Мы верим в то, что новый саммит Россия – Африка, который состоится в октябре в Москве, также увенчается успехом", – заявил президент Конго на встрече в Кремле.
Он подчеркнул, что Конго рассматривает новые проекты, которые можно осуществить при поддержке России.
"Сейчас мы рассматриваем новые проекты, которые можно развивать при поддержке РФ в том числе, не забывая о приоритетных задачах, о которых вы сейчас говорили" – заявил Дени Сассу-Нгессо.
И напомнил, что отношения между Россией и Конго развиваются много десятилетий и нынешний государственный визит еще больше укрепит их.

"Как я уже говорил, мы отправились в этот государственный визит для того, чтобы укрепить отношения между нашими государствами. Они развиваются уже много десятилетий. Все это узы солидарности и сотрудничества, связывающие нас во всех направлениях", –считает президент Конго.

Конго – постоянный участник форума Россия-Африка. Сассу-Нгессо принимал участие и в первом саммите в Сочи в 2019 году, и во втором, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиРоссияВладимир Путин (политик)КонгоСотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
