Энергетика и логистика: президенты России и Конго обсудили сотрудничество

Президенты России и Конго обсудили сотрудничество в энергетике и логистике
16:01 29.04.2026 (обновлено: 16:07 29.04.2026)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Конго Дени Сассу-Нгессо
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Россия и Конго развивают и поддерживают дружеские связи, а также сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике и сельском хозяйстве. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим коллегой Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Мы сейчас только шли и с господином президентом вспомнили, что первый договор был подписан еще в 1981 году, и с тех пор между Россией и Конго развиваются такие дружеские, полноценные, хорошие отношения", – сказал российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что у России и Конго хорошие перспективы развития отношений, причем по разным направлениям.
"У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления", – заявил Владимир Путин.
По его информации, в России было подготовлено восемь тысяч специалистов для Республики Конго за предыдущие годы.
"Хотел бы обратить внимание и на гуманитарное сотрудничество, имею в виду прежде всего подготовку кадров: восемь тысяч специалистов были подготовлены за предыдущие годы для вашей страны в России, и сейчас 850 человек, молодых людей, продолжают обучение в Российской Федерации", – сказал глава государства в ходе переговоров.
Владимир Путин также отметил активное взаимодействие России и Республики Конго на международных площадках. Российский лидер пригласил президента Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия – Африка.
"Мы продолжаем активно работать на международной арене, на международных площадках. Благодарны вам за то, что вы принимали активное участие в саммитах "Россия – Африка". Мы сейчас готовим – осенью этого года – третий саммит, рассчитываем на ваше личное участие и приглашаем вас в Москву", – подчеркнул президент России.
Президент Республики Конго выразил уверенность, что предстоящий саммит Россия – Африка будет успешным.
"Мы верим в то, что новый саммит Россия – Африка, который состоится в октябре в Москве, также увенчается успехом", – заявил президент Конго на встрече в Кремле.
Он подчеркнул, что Конго рассматривает новые проекты, которые можно осуществить при поддержке России.
"Сейчас мы рассматриваем новые проекты, которые можно развивать при поддержке РФ в том числе, не забывая о приоритетных задачах, о которых вы сейчас говорили" – заявил Дени Сассу-Нгессо.
И напомнил, что отношения между Россией и Конго развиваются много десятилетий и нынешний государственный визит еще больше укрепит их.
"Как я уже говорил, мы отправились в этот государственный визит для того, чтобы укрепить отношения между нашими государствами. Они развиваются уже много десятилетий. Все это узы солидарности и сотрудничества, связывающие нас во всех направлениях", –считает президент Конго.
Конго – постоянный участник форума Россия-Африка. Сассу-Нгессо принимал участие и в первом саммите в Сочи в 2019 году, и во втором, который состоялся в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.
