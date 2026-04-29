Рейтинг@Mail.ru
Экономия на здоровье: власти ФРГ жестко урезают расходы на медстрахование - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/ekonomiya-na-zdorove-vlasti-frg-zhestko-urezayut-raskhody-na-medstrakhovanie-1155626415.html
Экономия на здоровье: власти ФРГ жестко урезают расходы на медстрахование
2026-04-29T17:49
германия
фридрих мерц
бюджет
бундестаг
европейский союз (ес)
медицина
страхование
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab88c7b4131bc507502a976a4d54804b.jpg
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_43:0:954:683_1920x0_80_0_0_98326d2114ba831744cceba1c76a63f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Власти Германии одобрили сокращение расходов на медицинское страхование с целью экономии

17:49 29.04.2026
 
© AP Photo Ludovic Marin — Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo Ludovic Marin
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Правительство Германии одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные минздравом ФРГ данные.
Согласно документу, масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам. Вводимые меры также существенно бьют по кошелькам рядовых немцев. В частности, предусматривается введение платы за страхование неработающих супругов, резкое повышение доплат за лекарства и сокращение субсидий на протезирование. Законопроект должен одобрить немецкий бундестаг.
Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, без этой реформы дефицит бюджета обязательного медстрахования в 2027 году составил бы 15 миллиардов евро, а к 2030 году он вырос бы до 40 млрд евро.
Он подчеркнул, что без реформы обязательное медицинское страхование для всех немцев было бы намного дороже, ведь это неизбежно бы привело к увеличению и без того высоких взносов застрахованных лиц. В то же время Мерц заявил о необходимости тратить больше средств на оборону в рамках НАТО.
Мерц также заявил, что за последние 20 лет жители Германии "слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия", и отметил, что "иллюзия вечного процветания не сохранится".
Ранее в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 млрд евро. В частности, ФРГ профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила по этому поводу, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и "главным партнером Владимира Зеленского по "могилизации" украинцев.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация. Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ГерманияФридрих МерцБюджетБундестагЕвропейский Союз (ЕС)МедицинаСтрахованиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
