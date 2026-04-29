https://crimea.ria.ru/20260429/ekonomiya-na-zdorove-vlasti-frg-zhestko-urezayut-raskhody-na-medstrakhovanie-1155626415.html

Экономия на здоровье: власти ФРГ жестко урезают расходы на медстрахование

Экономия на здоровье: власти ФРГ жестко урезают расходы на медстрахование - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Экономия на здоровье: власти ФРГ жестко урезают расходы на медстрахование

Правительство Германии одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии.

2026-04-29T17:49

2026-04-29T17:49

2026-04-29T17:49

германия

фридрих мерц

бюджет

бундестаг

европейский союз (ес)

медицина

страхование

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab88c7b4131bc507502a976a4d54804b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Правительство Германии одобрило пакет мер по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование с целью экономии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные минздравом ФРГ данные.Согласно документу, масштабная реформа радикально урезает бюджеты врачей, больниц, аптек и фарминдустрии, привязывая их доходы к жестким лимитам. Вводимые меры также существенно бьют по кошелькам рядовых немцев. В частности, предусматривается введение платы за страхование неработающих супругов, резкое повышение доплат за лекарства и сокращение субсидий на протезирование. Законопроект должен одобрить немецкий бундестаг.Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, без этой реформы дефицит бюджета обязательного медстрахования в 2027 году составил бы 15 миллиардов евро, а к 2030 году он вырос бы до 40 млрд евро.Он подчеркнул, что без реформы обязательное медицинское страхование для всех немцев было бы намного дороже, ведь это неизбежно бы привело к увеличению и без того высоких взносов застрахованных лиц. В то же время Мерц заявил о необходимости тратить больше средств на оборону в рамках НАТО.Ранее в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 млрд евро. В частности, ФРГ профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила по этому поводу, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и "главным партнером Владимира Зеленского по "могилизации" украинцев.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация. Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Европе нужна война с Россией – мнение"Украинцы кровью покупают время для ЕС" – признание БельгииУкраина рано или поздно получит ракеты Taurus – мнение

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, фридрих мерц, бюджет, бундестаг, европейский союз (ес), медицина, страхование, новости