Дроны прицельно бьют по людям в Белгородской области: ранены шестеро - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Шесть мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по Белгородской области утром в среду. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по Белгородской области утром в среду. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Удары пришлись по Ракитному, селам Почаево и Ясные Зори.В селе Почаево дрон ВСУ дважды ударил по машине. Ранения получила женщина - у нее минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. В Ясных Зорях БПЛА атаковал трактор. Ранен водитель. "Мужчине диагностированы баротравма и осколочные ранения головы", - уточнил Гладков.В ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь с воздуха и моря. Всего сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших и разрушений в городе нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

