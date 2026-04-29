https://crimea.ria.ru/20260429/drony-pritselno-byut-po-lyudyam-v-belgorodskoy-oblasti-raneny-shestero-1155610297.html
Дроны прицельно бьют по людям в Белгородской области: ранены шестеро
2026-04-29T11:01
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
вячеслав гладков
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142949490_0:111:960:651_1920x0_80_0_0_269968bbfd97182a1897ea1f7270498c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142949490_13:0:948:701_1920x0_80_0_0_609c6678c1bf05c93f6e0fbf531c1321.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ ранены шесть человек - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по Белгородской области утром в среду. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удары пришлись по Ракитному, селам Почаево и Ясные Зори.
"Коммерческий объект в поселке Ракитное атакован вражеским беспилотником. Ранены четверо мужчин, из них один получил тяжелые ранения. Предварительно, у него множественные проникающие ранения грудной клетки", - написал он в MAX.
В селе Почаево дрон ВСУ дважды ударил по машине. Ранения получила женщина - у нее минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги.
В Ясных Зорях БПЛА атаковал трактор. Ранен водитель.
"Мужчине диагностированы баротравма и осколочные ранения головы", - уточнил Гладков.
В ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь
с воздуха и моря. Всего сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших и разрушений в городе нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.