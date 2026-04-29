Рейтинг@Mail.ru
Дроны прицельно бьют по людям в Белгородской области: ранены шестеро - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/drony-pritselno-byut-po-lyudyam-v-belgorodskoy-oblasti-raneny-shestero-1155610297.html
Дроны прицельно бьют по людям в Белгородской области: ранены шестеро
Шесть мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по Белгородской области утром в среду. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T11:01
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
вячеслав гладков
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142949490_0:111:960:651_1920x0_80_0_0_269968bbfd97182a1897ea1f7270498c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по Белгородской области утром в среду. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Удары пришлись по Ракитному, селам Почаево и Ясные Зори.В селе Почаево дрон ВСУ дважды ударил по машине. Ранения получила женщина - у нее минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. В Ясных Зорях БПЛА атаковал трактор. Ранен водитель. "Мужчине диагностированы баротравма и осколочные ранения головы", - уточнил Гладков.В ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь с воздуха и моря. Всего сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших и разрушений в городе нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:01 29.04.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов по Белгородской области утром в среду. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удары пришлись по Ракитному, селам Почаево и Ясные Зори.
"Коммерческий объект в поселке Ракитное атакован вражеским беспилотником. Ранены четверо мужчин, из них один получил тяжелые ранения. Предварительно, у него множественные проникающие ранения грудной клетки", - написал он в MAX.
В селе Почаево дрон ВСУ дважды ударил по машине. Ранения получила женщина - у нее минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги.
В Ясных Зорях БПЛА атаковал трактор. Ранен водитель.
"Мужчине диагностированы баротравма и осколочные ранения головы", - уточнил Гладков.
В ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь с воздуха и моря. Всего сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Пострадавших и разрушений в городе нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияАтаки ВСУВячеслав ГладковНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
