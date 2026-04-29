Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае - идет эвакуация - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае - идет эвакуация
Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае - идет эвакуация
В Перми в результате беспилотной атаки ВСУ произошел пожар на одном из промышленных площадок. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае - идет эвакуация

Махонин: в Пермском крае эвакуируют работников промышленной площадки после атаки дрона ВСУ

09:16 29.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Перми в результате беспилотной атаки ВСУ произошел пожар на одном из промышленных площадок. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был зафиксирован прилет вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале в МАХ.

По его словам, на объекте произошло возгорание. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим "Беспилотной опасности".
Всего в ночь на 29 апреля над Крымом и другими регионами России уничтожили 98 беспилотников.
