Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Незначительное превышение максимально разовой концентрации бензола в воздухе зафиксировали специалисты Роспотребнадзора в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки беспилотников киевского режима, уточнили специалисты.В Туапсе вторые сутки продолжается ликвидация ЧС на нефтезаводе, произошедшей в результате атаки беспилотников ВСУ. В городе не работают школы, люди с ближайших улиц размещены в пунктах временного размещения.К утру среды спасателям удалось локализовать возгорание на НПЗ. По информации МЧС, этой ночью огонь перекинулся на расположенный рядом многоквартирный дом. Жильцов в доме не было – их эвакуировали заранее, по поручению местных властей.

