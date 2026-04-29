Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор
Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор
Незначительное превышение максимально разовой концентрации бензола в воздухе зафиксировали специалисты Роспотребнадзора в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 29.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Незначительное превышение максимально разовой концентрации бензола в воздухе зафиксировали специалисты Роспотребнадзора в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки беспилотников киевского режима, уточнили специалисты.В Туапсе вторые сутки продолжается ликвидация ЧС на нефтезаводе, произошедшей в результате атаки беспилотников ВСУ. В городе не работают школы, люди с ближайших улиц размещены в пунктах временного размещения.К утру среды спасателям удалось локализовать возгорание на НПЗ. По информации МЧС, этой ночью огонь перекинулся на расположенный рядом многоквартирный дом. Жильцов в доме не было – их эвакуировали заранее, по поручению местных властей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановленыДрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае - идет эвакуацияВ Крыму 36 человек погибли на пожарах с начала года
В Туапсе зафиксировано превышение концентрации бензола в воздухе – Роспотребнадзор

15:11 29.04.2026
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкПожар в Туапсе после атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Незначительное превышение максимально разовой концентрации бензола в воздухе зафиксировали специалисты Роспотребнадзора в Туапсе. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"По результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе", – сказано в сообщении.
Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки беспилотников киевского режима, уточнили специалисты.
"Жителей города, особенно микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звездного, просят продолжать соблюдать меры безопасности и ограничить пребывание на открытом воздухе", – добавили в сообщении.
В Туапсе вторые сутки продолжается ликвидация ЧС на нефтезаводе, произошедшей в результате атаки беспилотников ВСУ. В городе не работают школы, люди с ближайших улиц размещены в пунктах временного размещения.
К утру среды спасателям удалось локализовать возгорание на НПЗ. По информации МЧС, этой ночью огонь перекинулся на расположенный рядом многоквартирный дом. Жильцов в доме не было – их эвакуировали заранее, по поручению местных властей.
В Туапсе прошел черный дождь: концентрация вредных веществ в воздухе превышена
 
