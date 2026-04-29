ЧС в Туапсе: есть ли риски для здоровья жителей - РИА Новости Крым, 29.04.2026
ЧС в Туапсе: есть ли риски для здоровья жителей
Риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 29.04.2026
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий разлива нефти в Туапсе
Ликвидация последствий разлива нефти в Туапсе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось... На сегодняшний день все, что нужно было сделать, сделано... Мы держим ситуацию под контролем очень плотно... Сегодня риска для здоровья (жителей Туапсе – ред.) нет", – сказала Попова в интервью каналу "Юнашев Live".

По данным оперштаба Краснодарского края, число задействованных сотрудников МЧС России, "Кубань-СПАС", администраций городов и районов и работников предприятий, которые участвуют в этих работах, с 29 апреля увеличено суммарно до более чем 600 человек.
По состоянию на 29 апреля всего на берегу и в реке Туапсе собрано почти 10 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси. Основные работы локализованы на участке берега протяженностью около одного километра. В самой реке выставлено несколько рядов боновых заграждений, добавили в оперштабе.
Ликвидация последствий разлива нефти в Туапсе
Ранее Роспотребнадзор сообщил о фиксации в Туапсе превышения концентрации бензола в воздухе. Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля.
В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.
Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.
Утром в среду возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.
