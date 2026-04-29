ЧС в Туапсе: есть ли риски для здоровья жителей

Риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T16:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По данным оперштаба Краснодарского края, число задействованных сотрудников МЧС России, "Кубань-СПАС", администраций городов и районов и работников предприятий, которые участвуют в этих работах, с 29 апреля увеличено суммарно до более чем 600 человек.По состоянию на 29 апреля всего на берегу и в реке Туапсе собрано почти 10 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси. Основные работы локализованы на участке берега протяженностью около одного километра. В самой реке выставлено несколько рядов боновых заграждений, добавили в оперштабе.Ранее Роспотребнадзор сообщил о фиксации в Туапсе превышения концентрации бензола в воздухе. Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.Утром в среду возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИДЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУВ Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом

