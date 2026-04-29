ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ

2026-04-29T11:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе вторые сутки продолжается ликвидация ЧС на нефтезаводе, произошедшей в результате атаки беспилотников ВСУ. В городе не работают школы, люди с ближайших улиц размещены в пунктах временного размещения. Что происходит в городе сейчас - в материале РИА Новости Крым.Ситуация сложная, но контролируемая. Так накануне вечером сообщил глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл на место ЧП 28 апреля. К утру среды спасателям удалось локализовать возгорание на НПЗ. Сейчас на месте продолжают тушить огонь более 300 человек и свыше 70 единиц техники.По информации МЧС, этой ночью огонь перекинулся на расположенный рядом многоквартирный дом. Жильцов в доме не было – их эвакуировали заранее, по поручению местных властей. Круглосуточно продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров – за последние сутки. Школы и учреждения дополнительного образования Туапсе сегодня не принимают учеников. Решение принято в целях безопасности.Из пяти детских садов временно не работают два: №22 и №25. Остальные - в режиме дежурных групп.

