ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 29.04.2026
ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ
В Туапсе вторые сутки продолжается ликвидация ЧС на нефтезаводе, произошедшей в результате атаки беспилотников ВСУ. В городе не работают школы, люди с ближайших РИА Новости Крым, 29.04.2026
ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ

11:10 29.04.2026
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкПожар в Туапсе после атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе вторые сутки продолжается ликвидация ЧС на нефтезаводе, произошедшей в результате атаки беспилотников ВСУ. В городе не работают школы, люди с ближайших улиц размещены в пунктах временного размещения. Что происходит в городе сейчас - в материале РИА Новости Крым.
Ситуация сложная, но контролируемая. Так накануне вечером сообщил глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл на место ЧП 28 апреля. К утру среды спасателям удалось локализовать возгорание на НПЗ. Сейчас на месте продолжают тушить огонь более 300 человек и свыше 70 единиц техники.
По информации МЧС, этой ночью огонь перекинулся на расположенный рядом многоквартирный дом. Жильцов в доме не было – их эвакуировали заранее, по поручению местных властей.
"Огонь в жилом здании распространился на площади в 150 квадратных метров. Его полностью ликвидировали в 4.40. По состоянию на 29 апреля из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек, в их числе 9 детей. Накануне вечером всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах Туапсе", - сообщили в оперштабе Кубани.
Круглосуточно продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров – за последние сутки.
"Работы продолжают на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе и в устье реки, на береговой линии от места, где река впадает в Черное море на протяжении около 1 км. Всего по состоянию на 29 апреля там задействовано 323 человека и 51 единица техники", - отметили в оперштабе.
Школы и учреждения дополнительного образования Туапсе сегодня не принимают учеников. Решение принято в целях безопасности.
"Все 11 общеобразовательных школ, включая коррекционную, работают без приема обучающихся. Кадетский корпус работает с соблюдением необходимых мер безопасности и минимальным пребыванием детей на открытом воздухе. 30 апреля кадет из учреждения заберут родители на майские праздники", - отмечают власти.
Из пяти детских садов временно не работают два: №22 и №25. Остальные - в режиме дежурных групп.
