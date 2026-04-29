Чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов

2026-04-29T22:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава организаций стран-экспортеров нефти ОПЕК и ОПЕК+ не станет для них серьезным ударом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев, допустив, что по окончании конфликта на Ближнем Востоке ОАЭ попросятся назад, отказавшись от прежнего решения, вызванного экономическими и политическими причинами.Накануне Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили, что с 1 мая выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+.По мнению Гусева, такое решение, безусловно, является серьезным и обдуманным шагом, который был спровоцирован эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, прежде всего блокировкой Ормузского пролива и, как следствие, экономическими потерями ОАЭ."Сейчас они фактически снизили объемы продаж нефти почти в два раза. Наверное, это достаточно серьезно ударило по бюджету этой страны. Поэтому было принято такое решение... Они, видимо, решили сами определять цену на свое сырье, а не исходя из договоренностей в рамках ОПЕК и ОПЕК+", – сказал Гусев.Однако есть в происходящем и политическая подоплека, считает эксперт.Таким образом, по словам политолога, этот шаг Объединенных Арабских Эмиратов можно расценивать как направленный на дестабилизацию ситуации в обеих организациях.Он напомнил при этом, что ОПЕК и ОПЕК+ являются разными форматами объединения стран-экспортеров нефти, что важно для понимания происходящего."Изначально, в 1960 году, был создан ОПЕК, по сути дела, двенадцатью государствами - производителями нефти... В основном они расположены в зоне Персидского залива. А в 2016-м было расширение и образована ОПЕК+, куда входят, кстати, Россия, Казахстан, Венесуэла и ряд других государств", – уточнил эксперт.Если говорить об экономической составляющей, анализируя решения ОАЭ, то, конечно, оно не может вовсе не отразиться на положении дел, считает Гусев."Потому что Эмираты производили порядка 12% объемов, которые добывали ОПЕК и ОПЕК+. Это примерно 3,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Общий объем, насколько мне память не изменяет, это 30 миллионов баррелей в сутки. То есть это достаточно серьезно", – сказал он.Тем не менее такие прецеденты в истории уже были: из ОПЕК выходили, например, в свое время Катар и Ангола, что практически никак не сказалось на деятельности организаций, созданных для формирования определенной дисциплины стран, добывающих нефть, добавил эксперт.Конечно, сейчас цена на нефть несколько выросла в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, прежде вокруг Ирана, танкеры стоят перед Ормузским проливом, ломаются логистические цепочки, отметил он. Но все это когда-то закончится, и не исключено, что ОАЭ захотят вернуться, сказал политолог.

