https://crimea.ria.ru/20260429/bezopasnost-detey-na-otdykhe-v-krymu--porucheniya-pravitelstva-rossii-1155610820.html

Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства России - РИА Новости Крым, 29.04.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136776544_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_403879e81f3a9c53901008f3ddfb42ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В преддверии нового туристического сезона обеспечение безопасности и доступности детского отдыха является приоритетной задачей. В Крыму уже идут проверки готовности детских лагерей к началу летней оздоровительной кампании 2026. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко."Мониторинговые выезды межведомственной комиссии, организованные министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, проходят с 20 апреля по 21 мая. Первым в графике стал Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории", – сказал вице-премьер на совещании о готовности к летней оздоровительной кампании, проведению итоговой аттестации и ходе строительства объектов образования в 2026 году."Алые паруса" на 100% готовы к началу оздоровительной кампании 2026 года. За четыре летних смены здесь планируется принять на отдых и оздоровление более 700 детей, 15% из которых – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, уточнили в пресс-службе детского центра.Вице-премьер напомнил, что нацпроект "Молодежь и дети", направленный на развитие системы воспитания, обновление инфраструктуры и повышение образовательных результатов реализуется по поручению президента России Владимира Путина."Прошу глав регионов обеспечить готовность системы детского отдыха к летней кампании и своевременное завершение капремонтов", – заключил вице-премьер.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

