Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства России
В преддверии нового туристического сезона обеспечение безопасности и доступности детского отдыха является приоритетной задачей. В Крыму уже идут проверки... РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Крыму проверяют готовность детских лагерей к летнему отдыху
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В преддверии нового туристического сезона обеспечение безопасности и доступности детского отдыха является приоритетной задачей. В Крыму уже идут проверки готовности детских лагерей к началу летней оздоровительной кампании 2026. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Мониторинговые выезды межведомственной комиссии, организованные министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, проходят с 20 апреля по 21 мая. Первым в графике стал Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории", – сказал вице-премьер на совещании о готовности к летней оздоровительной кампании, проведению итоговой аттестации и ходе строительства объектов образования в 2026 году.
"Алые паруса" на 100% готовы к началу оздоровительной кампании 2026 года. За четыре летних смены здесь планируется принять на отдых и оздоровление более 700 детей, 15% из которых – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, уточнили в пресс-службе детского центра.
"В преддверии летней оздоровительной кампании 2026 года приоритетная задача – обеспечение безопасности, доступности детского отдыха. В этом году в летней оздоровительной кампании будет задействовано более 40 тысяч организаций. Это позволит охватить около 6 миллионов детей", – добавил Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что нацпроект "Молодежь и дети", направленный на развитие системы воспитания, обновление инфраструктуры и повышение образовательных результатов реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"Прошу глав регионов обеспечить готовность системы детского отдыха к летней кампании и своевременное завершение капремонтов", – заключил вице-премьер.
Читайте также на РИА Новости Крым: