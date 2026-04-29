Атака на Севастополь с воздуха и моря и перемирие на Украине – главное за день

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, в ходе которого заявил о готовности объявить перемирие на Украине на...

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, в ходе которого заявил о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы. ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму. Новая атака на Севастополь: уничтожены 23 дрона и три безэкипажных катера. Обстановка в Туапсе на вторые сутки после атаки ВСУ. На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра. Пассажиропоток в поездах на полуостров превысит три миллиона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Путина и ТрампаПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более полутора часов."Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа, выразил президенту США поддержку в связи с этим. Также российский президент считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана", – рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.В ходе телефонного разговора лидеров России и США президент РФ Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы.Сорванные теракты в КрымуФСБ задержала гражданина России, который готовил в Крыму теракты на объектах газо- и электроснабжения, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. Крымчанин был завербован украинскими спецслужбами в 2025 году через Telegram. Он снимал на фото и видео воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и объекты критической инфраструктуры в Крыму. Мужчина также получил от куратора взрывчатку.Комбинированная атака ВСУ на СевастопольВ ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь с воздуха и моря. Пострадавших и разрушений в городе не зафиксировано.Накануне военные несколько раз отбивали удары ВСУ по Севастополю. Воздушная тревога и сигнал морской опасности были объявлены поздно вечером во вторник – отбой дали лишь утром. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки вражеских беспилотников, сбито 20 БПЛА.Обстановка в Туапсе на вторые сутки после атаки ВСУВ среду открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ликвидировано. Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Министр накануне вечером прибыл на место ЧП. Также для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края.К утру среды спасателям удалось локализовать возгорание на НПЗ. К тушению огня 28 апреля привлекли более 300 человек и свыше 70 единиц техники.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, особенно это касалось трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.Три миллиона человек перевезут в Крым за летоВ период летнего сезона в сообщении с Крымом ожидают больше трех миллионов пассажиров, которые поедут на отдых на поездах. Для перевозок задействуют 20 пар поездов, включая сезонные составы и прицепные группы. В период с 1 мая по 30 сентября планируется перевезти свыше 62 миллионов пассажиров.Сейчас специалисты усиливают меры транспортной безопасности и проводят дополнительные инструктажи работникам вокзальных и инфраструктурных комплексов.Изменения на Крымском мостуНа Крымском мосту увеличат количество досмотровых пунктов как со стороны Керчи, так и на Тамани. Правительство работает над тем, чтобы логистика внутренних путешествий становилась удобнее и быстрее. Особое внимание уделено обеспечению транспортной безопасности. Принято решение по увеличению количества пунктов досмотра как со стороны Крыма, так и с материковой части России, сообщил в среду глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий отмечал, что власти Крыма совместно с федеральными органами работают над тем, чтобы максимально ускорить прохождение досмотра на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

