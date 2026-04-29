Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T12:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.Днем ранее российские войска освободили населенный пункт Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике.Кроме того, на этой неделе российские силы взяли под контроль населенные пункты Таратутино в Сумской области и Ильичовку в ДНР.По данным Минобороны, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
12:41 29.04.2026 (обновлено: 12:45 29.04.2026)