Какой сегодня праздник: 29 апреля
Какой сегодня праздник: 29 апреля
Какой сегодня праздник: 29 апреля
Во всем мире отмечают Международный день танца. 162 года назад в России отменили телесные наказания для преступников, а еще в этот день родилась знаменитая... РИА Новости Крым, 29.04.2026
https://crimea.ria.ru/20210424/Neobychnye-fakty-o-koshkakh-ot-krymskogo-veterinara-1119504994.html
https://crimea.ria.ru/20250220/oruzhie-pobedy-pistolet-pulemet-shpagina--infografika-1144308250.html
Какой сегодня праздник: 29 апреля

Что празднуют в России и мире 29 апреля

00:00 29.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают Международный день танца. 162 года назад в России отменили телесные наказания для преступников, а еще в этот день родилась знаменитая советская и российская актриса Лариса Удовиченко.

Что празднуют в мире

С 1982 года по инициативе ЮНЕСКО мировое сообщество отмечает Международный день танца. Датой празднования выбрали 29 апреля, так как в этот день родился легендарной французский балетмейстер Жан-Жорж Новерр.
По инициативе одного из американских благотворительных фондов в этот день в мире отмечают День детских желаний. Он посвящен памяти мальчика Кристофера Грейчуса, умершего от лейкемии. В этот день активисты привлекают внимание общественности к судьбе детей, страдающих серьезными или неизлечимыми заболеваниями.
Еще в этот вторник отмечают Международный день астрономии и День скульптуры, Всемирный день настольных игр, День паркура "Мы прыгаем по миру", в Колумбии – День деревьев, в Аргентине – День животных.
Кот на стуле - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля 2021, 08:01
Необычные факты о кошках от крымского ветеринара

Знаменательные события

В 1770 английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.
В 1800 в Петербурге торжественно открылась Мальтийская капелла. Католическая церковь ордена мальтийских рыцарей входит в архитектурный комплекс Воронцовского дворца.
1852 год ознаменовался арестом писателя Ивана Тургенева. Его заключили под стражу за статью в "Московских ведомостях", посвященную памяти Николая Гоголя.
В 1863 году в России вышел закон, который частично отменил телесные наказания в России. Они больше не рассматривались как мера уголовного наказания, кроме приговоров рецидивистам-каторжникам.
В этот день в 1897 году английский физик Джозеф Томсон объявил научному сообществу, что открыл электрон.
В 1931 в Советском Союзе провели первую опытную телепередачу. Тогда радиостанции передали, что "29 апреля на волне 56 и 6 десятых метра будут передаваться изображения живого лица и фотографий".
Первый и один из самых страшных концлагерей Германии – Дахау – в этот день 1945 года освободили союзники.
В этот день в 2002 в городе Обнинске Калужской области навсегда остановили реактор первой в мире АЭС. Станция успешно проработала почти 48 лет.

Кто родился

В 1818 году родился российский император Александр II.
В 1897 году именинник советский конструктор стрелкового оружия Георгий Шпагин. Наиболее известным его творением был пистолет-пулемет ППШ.
Автомат ППШ
20 февраля 2025, 06:52Инфографика
Оружие Победы: пистолет-пулемет Шпагина – инфографика
В 1955 году на свет появилась советская и российская актриса кино и озвучивания, народная артистка РФ Лариса Удовиченко. Настоящее признание пришло к ней в 1979 году, когда она сыграла Маньку Облигацию в культовой картине Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".
Свой 68-й день рождения сегодня празднует американская актриса Мишель Пфайффер. Она стала известной после съемок в ленте "Лицо со шрамом", в фильмах "Иствикские ведьмы", "Замужем за мафией", "Поле любви", "Бэтмен возвращается".
56 лет исполняется актрисе и бывшей модели Уме Турман, всеми любимой за главную роль в "Криминальном чтиве" Тарантино.
Также в этот день родились российский историк и государственный деятель, автор "Истории Российской" Василий Татищев, французский математик, физик, астроном, философ Жюль Анри Пуанкаре.
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 апреля
23:50Две воздушные цели сбили над Севастополем
23:40Туапсе после удара ВСУ и освобождение Бутягина: главное за день
23:27Как пройдет парад на День Победы в Москве
23:15В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
23:02Что встреча Путина с главой МИД Ирана может изменить на Ближнем Востоке
22:47В Севастополе остановили движение морского транспорта
22:45Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены
22:42Крымский спортсмен взял золото международного турнира по самбо
22:21Настоящее искусство: Аксенов поприветствовал участников фестиваля "Дорога на Ялту"
22:03Путин собрал совещание по вопросам безопасности
21:52Пожар на рынке в Феодосии потушили
21:38В Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты
21:23В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев
21:07Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
20:41В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
20:23В Феодосии горит "Крымский рынок"
20:19Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
20:08ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
Лента новостейМолния