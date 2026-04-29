98 беспилотников сбили над Крымом и регионами за ночь - РИА Новости Крым, 29.04.2026
98 беспилотников сбили над Крымом и регионами за ночь
07:18 29.04.2026 (обновлено: 07:27 29.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. 98 беспилотников уничтожены за ночь над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Атаки были отражены в период с 20:00 вторника до 7 утра среды, 29 апреля.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типанад территориями Республики Крым, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей", - отметили в оборонном ведомстве.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, украинские дроны были сбиты в Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Накануне военные пять раз отбивали удары ВСУ по Севастополю, ПВО работала и над Крымом. Утром во вторник отразили попытки ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи над страной сбили 186 беспилотников.
