50 тысяч за воздух: крымчанин "продал" знакомому несуществующие права
Житель Симферополя пообещал знакомому помочь в оформлении водительского удостоверения без сдачи экзаменов и выманил у него 50 тысяч рублей.
Житель Симферополя выманил у знакомого 50 тысяч рулей за права без экзаменов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Житель Симферополя пообещал знакомому помочь в оформлении водительского удостоверения без сдачи экзаменов и выманил у него 50 тысяч рублей. Теперь он обвиняется в мошенничестве, сообщили в МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, в полицию обратилась жительница Раздольненского района и сообщила, что ее супруг стал жертвой обмана: знакомый семьи предложил мужчине помочь получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов.
"Доверившись обещаниям, потерпевший перевел на продиктованный злоумышленником счет 40 тысяч рублей. Как установили сотрудники полиции, указанный счет принадлежал посторонней женщине, которую фигурант попросил обналичить поступившие средства, не раскрывая истинных намерений", – сказано в сообщении.
Спустя несколько дней подозреваемый вновь вышел на связь и заявил, что для оформления документов требуется еще 10 тысяч рублей. Потерпевший перевел деньги на другой счет.
В итоге злоумышленник завладел 50 тысячами рублей, а обещанного водительского удостоверения мужчина так и не получил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
