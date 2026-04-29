Путин и Трамп провели телефонный разговор - что обсудили - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Путин и Трамп провели телефонный разговор - что обсудили
Путин и Трамп провели телефонный разговор - что обсудили
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.Что рассказал помощник президента Юрий Ушаков о беседе лидеров:▪Она продолжалась более полутора часов.▪Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа, выразил президенту США поддержку в связи с этим.▪Российский президент считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана.▪Москва считает опасным вариант наземной операции США против Ирана.▪Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США.▪Трамп верит, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка.▪Путин рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции противника.▪Лидеры высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта.▪Путин и Трамп по окончанию телефонного разговора простились тепло.
20:23 29.04.2026 (обновлено: 20:29 29.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Что рассказал помощник президента Юрий Ушаков о беседе лидеров:

▪Она продолжалась более полутора часов.

▪Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа, выразил президенту США поддержку в связи с этим.

▪Российский президент считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана.

▪Москва считает опасным вариант наземной операции США против Ирана.

▪Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и США.

▪Трамп верит, что сделка, которая положит конец конфликту на Украине, уже близка.

▪Путин рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции противника.

▪Лидеры высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта.

▪Путин и Трамп по окончанию телефонного разговора простились тепло.
