Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ
2026-04-28T10:51
Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу и не открывать окна в связи с пожаром на НПЗ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе жителей города призвали оставаться в помещениях и не открывать окна. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил
, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуируют
в пункт временного размещения.
"В связи с возгоранием в Туапсе и имеющимися рисками напоминаем жителям: избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения", - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства также рекомендует использовать маски и респираторы, если есть необходимость выйти на улицу.
При появлении симптомов острого заболевания или недомогания, например, появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при обострении хронических болезней, нужно обращаться к врачу, добавили в Роспотребнадзоре.
