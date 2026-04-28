https://crimea.ria.ru/20260428/zhiteley-tuapse-prizvali-ne-vykhodit-na-ulitsu-v-svyazi-s-pozharom-na-npz-1155571878.html

Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ - РИА Новости Крым, 28.04.2026

В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе жителей города призвали оставаться в помещениях и не открывать окна. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T10:51

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050893_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2db8ab118b59821d4653fcc3996e68bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе жителей города призвали оставаться в помещениях и не открывать окна. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуируют в пункт временного размещения.Специалисты ведомства также рекомендует использовать маски и респираторы, если есть необходимость выйти на улицу.При появлении симптомов острого заболевания или недомогания, например, появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при обострении хронических болезней, нужно обращаться к врачу, добавили в Роспотребнадзоре.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

