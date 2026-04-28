Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ
Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ
В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе жителей города призвали оставаться в помещениях и не открывать окна. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T10:51
2026-04-28T10:51
туапсе
нпз
пожар
роспотребнадзор
краснодарский край
происшествия
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе жителей города призвали оставаться в помещениях и не открывать окна. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуируют в пункт временного размещения.Специалисты ведомства также рекомендует использовать маски и респираторы, если есть необходимость выйти на улицу.При появлении симптомов острого заболевания или недомогания, например, появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при обострении хронических болезней, нужно обращаться к врачу, добавили в Роспотребнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
туапсе
краснодарский край
туапсе, нпз, пожар, роспотребнадзор, краснодарский край, происшествия, атаки всу
Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ

Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу и не открывать окна в связи с пожаром на НПЗ

10:51 28.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе жителей города призвали оставаться в помещениях и не открывать окна. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуируют в пункт временного размещения.
"В связи с возгоранием в Туапсе и имеющимися рисками напоминаем жителям: избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения", - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства также рекомендует использовать маски и респираторы, если есть необходимость выйти на улицу.
При появлении симптомов острого заболевания или недомогания, например, появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при обострении хронических болезней, нужно обращаться к врачу, добавили в Роспотребнадзоре.
ТуапсеНПЗПожарРоспотребнадзорКраснодарский крайПроисшествияАтаки ВСУ
 
