Евпаториец пытался "купить" сотрудника ФСБ за 2 миллиона рублей - приговор - РИА Новости Крым, 28.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. 33-летний житель Евпатории осужден за попытку дать крупную взятку сотруднику республиканского управления ФСБ. Мужчина за 1,8 миллиона пытался избежать уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, крымчанин организовал канал незаконной миграции иностранцев. Желая избежать уголовной ответственности, в октябре 2025 года он попытался передать в качестве взятки 1,8 млн рублей оперативному работнику.Как добавили в прокуратуре Крыма, евпаториец приговорен к пяти годам лишения свободы и оштрафован на 9 миллионов рублей, сумма взятки конфискована в доход государства. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

крым, евпатория, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым