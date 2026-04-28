Рейтинг@Mail.ru
Евпаториец пытался "купить" сотрудника ФСБ за 2 миллиона рублей - приговор - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/zhitel-evpatorii-pytalsya-kupit-sotrudnika-fsb-za-2-milliona-rubley-1155582090.html
Евпаториец пытался "купить" сотрудника ФСБ за 2 миллиона рублей - приговор
Евпаториец пытался "купить" сотрудника ФСБ за 2 миллиона рублей - приговор
2026-04-28T14:28
2026-04-28T14:46
крым
евпатория
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. 33-летний житель Евпатории осужден за попытку дать крупную взятку сотруднику республиканского управления ФСБ. Мужчина за 1,8 миллиона пытался избежать уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, крымчанин организовал канал незаконной миграции иностранцев. Желая избежать уголовной ответственности, в октябре 2025 года он попытался передать в качестве взятки 1,8 млн рублей оперативному работнику.Как добавили в прокуратуре Крыма, евпаториец приговорен к пяти годам лишения свободы и оштрафован на 9 миллионов рублей, сумма взятки конфискована в доход государства. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
14:28 28.04.2026 (обновлено: 14:46 28.04.2026)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. 33-летний житель Евпатории осужден за попытку дать крупную взятку сотруднику республиканского управления ФСБ. Мужчина за 1,8 миллиона пытался избежать уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, крымчанин организовал канал незаконной миграции иностранцев. Желая избежать уголовной ответственности, в октябре 2025 года он попытался передать в качестве взятки 1,8 млн рублей оперативному работнику.
"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летнему жителю Евпатории. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - уточнили в Следкоме Крыма и Севастополя.
Как добавили в прокуратуре Крыма, евпаториец приговорен к пяти годам лишения свободы и оштрафован на 9 миллионов рублей, сумма взятки конфискована в доход государства. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
