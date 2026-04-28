Запад разрушает основы мировой архитектуры безопасности – Белоусов

2026-04-28T13:38
13:38 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности и подрывают ключевые договоренности в области мира. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания министров обороны государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Бишкеке во вторник.
"Стремясь сохранить глобальное доминирование, Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности. Их агрессивный курс обостряет геополитические противоречия, подрывает стратегическую стабильность и ключевые договоренности в области мира", – цитирует Белоусова Минобороны РФ.
При этом министр подчеркнул, что ШОС, отмечающая 25-летие со дня образования, за прошедший период стала влиятельным и авторитетным межгосударственным объединением на евразийском пространстве.
"Этому способствуют регулярные контакты по линии оборонных ведомств, а также наша общая цель – обеспечить стабильность и безопасность на пространстве ШОС", – сказал глава российского оборонного ведомства.
Он поблагодарил киргизских коллег и лично министра обороны Киргизии генерал-майора Руслана Мукамбетова за гостеприимство и отличную организацию встречи.
В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявлял ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Сейчас, по его словам, происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому. Западный блок уже не является единственным центром силы.
