https://crimea.ria.ru/20260428/zapad-razrushaet-osnovy-mirovoy-arkhitektury-bezopasnosti--belousov-1155578638.html

Запад разрушает основы мировой архитектуры безопасности – Белоусов - РИА Новости Крым, 28.04.2026

США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности и подрывают ключевые договоренности в области мира. Об этом заявил глава Минобороны... РИА Новости Крым, 28.04.2026

андрей белоусов

министерство обороны рф

новости

в мире

шос

коллективный запад

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137279673_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_122ca2f9913ca381ab24ef346e75808f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности и подрывают ключевые договоренности в области мира. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания министров обороны государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Бишкеке во вторник.При этом министр подчеркнул, что ШОС, отмечающая 25-летие со дня образования, за прошедший период стала влиятельным и авторитетным межгосударственным объединением на евразийском пространстве."Этому способствуют регулярные контакты по линии оборонных ведомств, а также наша общая цель – обеспечить стабильность и безопасность на пространстве ШОС", – сказал глава российского оборонного ведомства.Он поблагодарил киргизских коллег и лично министра обороны Киргизии генерал-майора Руслана Мукамбетова за гостеприимство и отличную организацию встречи.В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявлял ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Сейчас, по его словам, происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому. Западный блок уже не является единственным центром силы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны ШОС выступили единым фронтом в борьбе с фашизмом – генсек ШОСШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си ЦзиньпинЗапад в панике после предупреждения Минобороны России - люди ищут безопасные места

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

