ВТБ профинансировал строительство фруктохранилища в Крыму

ВТБ открыл кредитную линию на 575 миллионов рублей сроком на семь лет для ООО "Бахчисарайская Долина", сообщает пресс-служба финансовой организации.

2026-04-28T13:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. ВТБ открыл кредитную линию на 575 миллионов рублей сроком на семь лет для ООО "Бахчисарайская Долина", сообщает пресс-служба финансовой организации.Средства в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза России направят на строительство фруктохранилища.Фруктохранилище общей вместимостью почти 10 тысяч тонн построят в Симферополе. Реализация проекта позволит создать инфраструктуру для хранения плодовой сельскохозяйственной продукции с использованием регулируемой газовой среды (РГС). РГС предполагает контроль и регулирование состава атмосферы внутри хранилища, что замедляет процессы созревания и старения фруктов.

