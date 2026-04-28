ВТБ профинансировал строительство фруктохранилища в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2026
ВТБ профинансировал строительство фруктохранилища в Крыму
ВТБ открыл кредитную линию на 575 миллионов рублей сроком на семь лет для ООО "Бахчисарайская Долина", сообщает пресс-служба финансовой организации. РИА Новости Крым, 28.04.2026
ВТБ профинансировал строительство фруктохранилища в Крыму

13:28 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. ВТБ открыл кредитную линию на 575 миллионов рублей сроком на семь лет для ООО "Бахчисарайская Долина", сообщает пресс-служба финансовой организации.
Средства в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза России направят на строительство фруктохранилища.
Фруктохранилище общей вместимостью почти 10 тысяч тонн построят в Симферополе. Реализация проекта позволит создать инфраструктуру для хранения плодовой сельскохозяйственной продукции с использованием регулируемой газовой среды (РГС). РГС предполагает контроль и регулирование состава атмосферы внутри хранилища, что замедляет процессы созревания и старения фруктов.
"Мы активно поддерживаем региональный бизнес, в том числе предприятия агропромышленного комплекса с использованием инструментов льготного финансирования. Такие проекты позволяют компаниям реализовывать инвестиционные планы и развивать производственную инфраструктуру", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
14:07Мишустин назвал ключевые отрасли экономики в будущем
13:38Запад разрушает основы мировой архитектуры безопасности – Белоусов
13:28ВТБ профинансировал строительство фруктохранилища в Крыму
13:27Действие военного положения на Украине продлено
13:17Три человека погибли на пожаре в строящемся здании в Москве
13:06Разрушение иранской АЭС может привести ко второму Чернобылю - Онищенко
12:55Падение в две пропасти: в Крыму оценили резкий рост госдолга Украины
12:46Новости СВО: потери Украины растут на линии фронта
12:37Парад на День Победы состоится - Кремль
12:30На севере Крыма проведут контролируемый подрыв боеприпасов
12:21Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России
12:15Тело одного горняка достали на месте схода лавины в Бурятии
12:11ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму
12:07Новостройка полыхает в Москве – спасены 12 человек
11:45Рейд в Севастополе открыли
11:41Враг атакует Севастополь: сбиты две воздушные цели
11:34Сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА на Брянскую область
11:26Турцию снова трясет – что известно
11:20Два шпиона Киева получили по 26 лет колонии за наведение удара ВСУ
11:16Воздушная тревога в Севастополе отменена
Лента новостейМолния