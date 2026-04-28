ВТБ профинансировал строительство фруктохранилища в Крыму
ВТБ открыл кредитную линию на 575 миллионов рублей сроком на семь лет для ООО "Бахчисарайская Долина", сообщает пресс-служба финансовой организации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. ВТБ открыл кредитную линию на 575 миллионов рублей сроком на семь лет для ООО "Бахчисарайская Долина", сообщает пресс-служба финансовой организации.Средства в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза России направят на строительство фруктохранилища.Фруктохранилище общей вместимостью почти 10 тысяч тонн построят в Симферополе. Реализация проекта позволит создать инфраструктуру для хранения плодовой сельскохозяйственной продукции с использованием регулируемой газовой среды (РГС). РГС предполагает контроль и регулирование состава атмосферы внутри хранилища, что замедляет процессы созревания и старения фруктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Мы активно поддерживаем региональный бизнес, в том числе предприятия агропромышленного комплекса с использованием инструментов льготного финансирования. Такие проекты позволяют компаниям реализовывать инвестиционные планы и развивать производственную инфраструктуру", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
