Рейтинг@Mail.ru
ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/vtb-podderzhal-proekty-individualnogo-zhilischnogo-stroitelstva-v-krymu-1155575109.html
ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму
ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2026
ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму
ВТБ предоставил финансирование крымской компании "Квартал" на сумму 50 миллионов рублей на возведение индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T12:11
2026-04-28T12:11
втб
банк
строительство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113305_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0dd3c5e596e0d66da7a24d2bee483e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. ВТБ предоставил финансирование крымской компании "Квартал" на сумму 50 миллионов рублей на возведение индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.В рамках привлеченных средств будут построены индивидуальные жилые дома в пригороде Симферополя. Площадь каждого дома составит до 90 квадратных метров, проектами предусмотрены три жилые комнаты, кухня-гостиная и санузел. Средний срок реализации одного проекта составляет около шести месяцев."Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе растет — мы видим это по увеличению числа заявок и объемов финансирования. ВТБ предлагает застройщикам комплексные финансовые решения, которые позволяют обеспечить прозрачность расчетов и минимизировать риски для всех участников проектов. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании финансирования ИЖС и поддержим застройщиков, работающих в этом сегменте", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что это позволит расширить предложение жилья и повысить его доступность для крымчан.В ВТБ для застройщиков индивидуальных жилых домов действует программа финансирования с применением механизма эскроу. Есть возможность оформления возобновляемой кредитной линии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113305_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7c93a62b77820ad40d86dc3cd65aeaf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, строительство

ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму

12:11 28.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. ВТБ предоставил финансирование крымской компании "Квартал" на сумму 50 миллионов рублей на возведение индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
В рамках привлеченных средств будут построены индивидуальные жилые дома в пригороде Симферополя. Площадь каждого дома составит до 90 квадратных метров, проектами предусмотрены три жилые комнаты, кухня-гостиная и санузел. Средний срок реализации одного проекта составляет около шести месяцев.
"Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе растет — мы видим это по увеличению числа заявок и объемов финансирования. ВТБ предлагает застройщикам комплексные финансовые решения, которые позволяют обеспечить прозрачность расчетов и минимизировать риски для всех участников проектов. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании финансирования ИЖС и поддержим застройщиков, работающих в этом сегменте", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что это позволит расширить предложение жилья и повысить его доступность для крымчан.
В ВТБ для застройщиков индивидуальных жилых домов действует программа финансирования с применением механизма эскроу. Есть возможность оформления возобновляемой кредитной линии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТББанкСтроительство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
