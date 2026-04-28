https://crimea.ria.ru/20260428/vtb-podderzhal-proekty-individualnogo-zhilischnogo-stroitelstva-v-krymu-1155575109.html

ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму

ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2026

ВТБ поддержал проекты индивидуального жилищного строительства в Крыму

ВТБ предоставил финансирование крымской компании "Квартал" на сумму 50 миллионов рублей на возведение индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T12:11

2026-04-28T12:11

2026-04-28T12:11

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136113305_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0dd3c5e596e0d66da7a24d2bee483e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. ВТБ предоставил финансирование крымской компании "Квартал" на сумму 50 миллионов рублей на возведение индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.В рамках привлеченных средств будут построены индивидуальные жилые дома в пригороде Симферополя. Площадь каждого дома составит до 90 квадратных метров, проектами предусмотрены три жилые комнаты, кухня-гостиная и санузел. Средний срок реализации одного проекта составляет около шести месяцев."Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе растет — мы видим это по увеличению числа заявок и объемов финансирования. ВТБ предлагает застройщикам комплексные финансовые решения, которые позволяют обеспечить прозрачность расчетов и минимизировать риски для всех участников проектов. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании финансирования ИЖС и поддержим застройщиков, работающих в этом сегменте", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что это позволит расширить предложение жилья и повысить его доступность для крымчан.В ВТБ для застройщиков индивидуальных жилых домов действует программа финансирования с применением механизма эскроу. Есть возможность оформления возобновляемой кредитной линии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, строительство