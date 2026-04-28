ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области

ВСУ ударили авиабомбами по соцобъекту в Белгородской области
20:08 28.04.2026 (обновлено: 20:14 28.04.2026)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области два мирных жителя пострадали после удара украинских боевиков по региону. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вооруженные силы Украины нанесли террористический удар с помощью двух управляемых авиационных бомб. Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа", – написал Гладков в своем канале в Мах.
Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног, перечислил глава региона. По оценке медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Здание частично разрушено.
