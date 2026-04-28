ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области

В Белгородской области два мирных жителя пострадали после удара украинских боевиков по региону. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T20:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Белгородской области два мирных жителя пострадали после удара украинских боевиков по региону. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног, перечислил глава региона. По оценке медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Здание частично разрушено.Фельдшер Беловской районной больницы Курской области погибла вместе со своим супругом от удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.18 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа в ЛНР. Об этом сообщил губернатор Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Украинские беспилотники вновь атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

вячеслав гладков, белгородская область, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области