Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены

Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены

Все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Во вторник глава российского спасательного... РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T22:45

2026-04-28T22:45

2026-04-28T23:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Во вторник глава российского спасательного ведомства прибыл на место тушения пожара в Туапсе, возникшего после удара ВСУ по нефтехранилищам.Глава МЧС России провел оперативное совещание по ситуации в Туапсе. Об оперативной обстановке в Туапсе и Туапсинском районе по тушению пожара и ликвидации последствий розлива нефтепродуктов доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Решением региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в крае введен режим ЧС.Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил о ходе ликвидации пожара.Александр Куренков отметил слаженную работу подразделений МЧС России, региональных властей и оперативных служб по тушению пожара.По решению руководителя ведомства координировать действия на месте будет оперативный штаб под руководством его заместителя Вячеслава Бутко и начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Ивана Лунева.

туапсе

туапсе, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, нпз, происшествия, атаки всу