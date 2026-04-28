Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены
2026-04-28T22:45
2026-04-28T23:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Во вторник глава российского спасательного ведомства прибыл на место тушения пожара в Туапсе, возникшего после удара ВСУ по нефтехранилищам.Глава МЧС России провел оперативное совещание по ситуации в Туапсе. Об оперативной обстановке в Туапсе и Туапсинском районе по тушению пожара и ликвидации последствий розлива нефтепродуктов доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Решением региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в крае введен режим ЧС.Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил о ходе ликвидации пожара.Александр Куренков отметил слаженную работу подразделений МЧС России, региональных властей и оперативных служб по тушению пожара.По решению руководителя ведомства координировать действия на месте будет оперативный штаб под руководством его заместителя Вячеслава Бутко и начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Ивана Лунева.
В Туапсе остановили все утечки нефти после удара ВСУ
22:45 28.04.2026 (обновлено: 23:21 28.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Во вторник глава российского спасательного ведомства прибыл на место тушения пожара в Туапсе, возникшего после удара ВСУ по нефтехранилищам.
"Многое сделано, уже все те истечения, которые могли быть, они затомпонированы, многие элементы будут еще проводиться, в том числе сегодня ночью", – цитирует РИА Новости слова Куренкова на видео, которое распространил Telegram-канал
"Рен ТВ".
Глава МЧС России провел оперативное совещание по ситуации в Туапсе. Об оперативной обстановке в Туапсе и Туапсинском районе по тушению пожара и ликвидации последствий розлива нефтепродуктов доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Наша задача – обеспечить безопасность людей. Жильцов из домов рядом с НПЗ эвакуировали: 26 человек из эвакопункта уже разместили в гостинице. Также делаем все, чтобы не допустить попадания большого количества нефтепродуктов в море. Собираем и вывозим загрязненный грунт и водомазутную смесь. Уже завтра увеличим группировку на 300 человек, помощь окажут шесть муниципалитетов", – цитирует губернатора официальный канал МЧС РФ в мессенджере Мах.
Решением региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в крае введен режим ЧС
.
"МЧС России окажет результативную помощь: нарастим группировку сил и средств ведомства, сводные подразделения МЧС России будут в кратчайшее время передислоцированы в Туапсе. Мы должны уже сейчас максимально быть готовы к изменению обстановки, связанной с текущими угрозами со стороны недружественной страны. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме", – подчеркнул Александр Куренков.
Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил о ходе ликвидации пожара.
"Подразделения МЧС России продолжают ликвидацию пожара, задействованы более 270 специалистов и 50 единиц техники. Ситуация стабилизирована и полностью контролируется. На случай ухудшения обстановки спланирован резерв сил и средств", – проинформировал глава регионального ведомства МЧС РФ.
Александр Куренков отметил слаженную работу подразделений МЧС России, региональных властей и оперативных служб по тушению пожара.
"Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания. Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки", – отметил Александр Куренков.
По решению руководителя ведомства координировать действия на месте будет оперативный штаб под руководством его заместителя Вячеслава Бутко и начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Ивана Лунева.
