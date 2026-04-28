Рейтинг@Mail.ru
Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/vse-utechki-nefti-posle-udara-vsu-po-tuapse-ostanovleny-1155600070.html
Все утечки нефти после удара ВСУ по Туапсе остановлены
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155600250_0:190:1920:1270_1920x0_80_0_0_7b52e67668fb41bb50eb2987dd7493b8.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155600250_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_62431af26ddf584f513d795975aeeb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Туапсе остановили все утечки нефти после удара ВСУ

22:45 28.04.2026 (обновлено: 23:21 28.04.2026)
 
© МЧС РоссииМЧС на ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
МЧС на ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Во вторник глава российского спасательного ведомства прибыл на место тушения пожара в Туапсе, возникшего после удара ВСУ по нефтехранилищам.
"Многое сделано, уже все те истечения, которые могли быть, они затомпонированы, многие элементы будут еще проводиться, в том числе сегодня ночью", – цитирует РИА Новости слова Куренкова на видео, которое распространил Telegram-канал "Рен ТВ".
Глава МЧС России провел оперативное совещание по ситуации в Туапсе. Об оперативной обстановке в Туапсе и Туапсинском районе по тушению пожара и ликвидации последствий розлива нефтепродуктов доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Наша задача – обеспечить безопасность людей. Жильцов из домов рядом с НПЗ эвакуировали: 26 человек из эвакопункта уже разместили в гостинице. Также делаем все, чтобы не допустить попадания большого количества нефтепродуктов в море. Собираем и вывозим загрязненный грунт и водомазутную смесь. Уже завтра увеличим группировку на 300 человек, помощь окажут шесть муниципалитетов", – цитирует губернатора официальный канал МЧС РФ в мессенджере Мах.
Решением региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в крае введен режим ЧС.
"МЧС России окажет результативную помощь: нарастим группировку сил и средств ведомства, сводные подразделения МЧС России будут в кратчайшее время передислоцированы в Туапсе. Мы должны уже сейчас максимально быть готовы к изменению обстановки, связанной с текущими угрозами со стороны недружественной страны. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме", – подчеркнул Александр Куренков.
Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил о ходе ликвидации пожара.
"Подразделения МЧС России продолжают ликвидацию пожара, задействованы более 270 специалистов и 50 единиц техники. Ситуация стабилизирована и полностью контролируется. На случай ухудшения обстановки спланирован резерв сил и средств", – проинформировал глава регионального ведомства МЧС РФ.
Александр Куренков отметил слаженную работу подразделений МЧС России, региональных властей и оперативных служб по тушению пожара.
"Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания. Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки", – отметил Александр Куренков.
По решению руководителя ведомства координировать действия на месте будет оперативный штаб под руководством его заместителя Вячеслава Бутко и начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Ивана Лунева.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
