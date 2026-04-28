https://crimea.ria.ru/20260428/voyna-irana-i-ssha-privela-k-defitsitu-lekarstv-v-stranakh-eaes-1155579758.html

Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС

Государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T21:07

еаэс

геннадий онищенко

новости

лекарства

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

ближний восток

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146800097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7aed4937ae1fc50230bf8576a877423.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению заместителя президента Российской академии образования, нехватку медикаментов можно предотвратить организацией логистики через Юго-Восточную Азию.По мнению члена Международного союза экономистов Игоря Диденко, правительство РФ использует все имеющиеся механизмы, чтобы сбалансировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов в условиях мирового энергокризиса. Однако дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к шоковым сценариям во всем мире, в том числе в России.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак призвал правительство срочно принять меры для недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России на фоне энергетического кризиса в мире. Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что министерство энергетики совместно с Федеральной антимонопольной службой контролирует рост цен на заправках, чтобы их повышение было в рамках инфляции.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

