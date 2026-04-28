Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
Государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T21:07
2026-04-28T21:07
2026-04-28T21:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению заместителя президента Российской академии образования, нехватку медикаментов можно предотвратить организацией логистики через Юго-Восточную Азию.По мнению члена Международного союза экономистов Игоря Диденко, правительство РФ использует все имеющиеся механизмы, чтобы сбалансировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов в условиях мирового энергокризиса. Однако дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к шоковым сценариям во всем мире, в том числе в России.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак призвал правительство срочно принять меры для недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России на фоне энергетического кризиса в мире. Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что министерство энергетики совместно с Федеральной антимонопольной службой контролирует рост цен на заправках, чтобы их повышение было в рамках инфляции.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России важно не "проесть" сверхдоходы от роста цен на нефть – ПутинТрамп заявил о планах выхода США из НАТО: пойдет ли он на такой шагЗащищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая
еаэс, геннадий онищенко, новости, лекарства, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, ближний восток
Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
Страны ЕАЭС ждет дефицит лекарств из-за перекрытия Ормузского пролива-Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Уже конфликт сказывается. Повышается стоимость топлива и соответственно стоимость лекарств. Также нарушаются логистические цепочки. Кроме того, ряд регионов ощущает дефицит поставок медикаментов", - отметил Онищенко отвечая на вопрос о последствиях для стран ЕАЭС перекрытия Ормузского пролива.
По мнению заместителя президента Российской академии образования, нехватку медикаментов можно предотвратить организацией логистики через Юго-Восточную Азию.
По мнению члена Международного союза экономистов Игоря Диденко, правительство РФ использует все имеющиеся механизмы, чтобы сбалансировать ситуацию
на внутреннем рынке нефтепродуктов в условиях мирового энергокризиса. Однако дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к шоковым сценариям во всем мире, в том числе в России.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак призвал правительство срочно принять меры для недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России на фоне энергетического кризиса в мире. Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что министерство энергетики совместно с Федеральной антимонопольной службой контролирует рост цен на заправках, чтобы их повышение было в рамках инфляции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
