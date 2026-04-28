Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС - РИА Новости Крым, 28.04.2026
Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты, возникшие из-за войны Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Уже конфликт сказывается. Повышается стоимость топлива и соответственно стоимость лекарств. Также нарушаются логистические цепочки. Кроме того, ряд регионов ощущает дефицит поставок медикаментов", - отметил Онищенко отвечая на вопрос о последствиях для стран ЕАЭС перекрытия Ормузского пролива.
По мнению заместителя президента Российской академии образования, нехватку медикаментов можно предотвратить организацией логистики через Юго-Восточную Азию.
По мнению члена Международного союза экономистов Игоря Диденко, правительство РФ использует все имеющиеся механизмы, чтобы сбалансировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов в условиях мирового энергокризиса. Однако дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к шоковым сценариям во всем мире, в том числе в России.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак призвал правительство срочно принять меры для недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России на фоне энергетического кризиса в мире. Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что министерство энергетики совместно с Федеральной антимонопольной службой контролирует рост цен на заправках, чтобы их повышение было в рамках инфляции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
России важно не "проесть" сверхдоходы от роста цен на нефть – Путин
Трамп заявил о планах выхода США из НАТО: пойдет ли он на такой шаг
Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая
 
22:03Путин собрал совещание по вопросам безопасности
21:52Пожар на рынке в Феодосии потушили
21:38В Севастополе высадили новую плантацию пекинской капусты
21:23В Детском парке Симферополя обновят бюсты пионеров-героев
21:07Война Ирана и США привела к дефициту лекарств в странах ЕАЭС
20:41В Севастополе изгнанный из бара клиент пытался сжечь заведение
20:23В Феодосии горит "Крымский рынок"
20:19Над Крымом и еще двумя российскими регионами ликвидировали 22 беспилотника
20:08ВСУ ударили авиабомбами по Белгородской области
19:51В Бурятии после схода лавины погибли шесть человек
19:39На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведет
19:28"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в Крыму
19:05Международный фестиваль "Дорога на Ялту" в Москве – трансляция
18:48В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда
18:40Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения
18:22В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня
18:06Бутягин после освобождения продолжит научную деятельность
17:51Путин открыл модульное отделение скорой помощи в Симферополе
17:45Местные деликатесы: в Симферополе дали старт проекту "Крымское меню"
17:41Путин поручил расширить сеть приемных отделений скорой помощи в России
Лента новостейМолния