В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня - РИА Новости Крым, 28.04.2026
В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня
В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня после атаки ВСУ на нефтезавод, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 28.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня после атаки ВСУ на нефтезавод, сообщает региональный оперштаб.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ.Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор проводит пробы воздуха.Из-за пожара вышла из строя система водоснабжения насосной станции.Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибудут сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Губернатор также поручил привлечь для ликвидации последствий ЧС дополнительные силы и технику из близлежащих муниципальных образований, в том числе из резерва дорожных служб и строительных организаций.Отмечается, что в пункте эвакуации находится 31 человек, в том числе девять детей. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице."Учеников школ Туапсе, которые пока не могут принять детей из-за пожара, решено, при необходимости, временно перераспределять в другие учебные заведения, чтобы не останавливать образовательный процесс", – добавил глава Кубани.Ранее президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий.
18:22 28.04.2026 (обновлено: 18:31 28.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня после атаки ВСУ на нефтезавод, сообщает региональный оперштаб.

"С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа", – сказано в сообщении оперштаба в канале Мах.

В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ.
Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор проводит пробы воздуха.
Из-за пожара вышла из строя система водоснабжения насосной станции.
Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибудут сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Пожар на НПЗ тушат 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В течение дня для усиления прибудут сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края", – приводит слова Кондратьева региональный оперштаб.
Губернатор также поручил привлечь для ликвидации последствий ЧС дополнительные силы и технику из близлежащих муниципальных образований, в том числе из резерва дорожных служб и строительных организаций.
Отмечается, что в пункте эвакуации находится 31 человек, в том числе девять детей. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице.
"Учеников школ Туапсе, которые пока не могут принять детей из-за пожара, решено, при необходимости, временно перераспределять в другие учебные заведения, чтобы не останавливать образовательный процесс", – добавил глава Кубани.
Ранее президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий.
