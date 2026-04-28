В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня - РИА Новости Крым, 28.04.2026

В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня после атаки ВСУ на нефтезавод, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 28.04.2026

2026-04-28T18:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня после атаки ВСУ на нефтезавод, сообщает региональный оперштаб.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ.Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу, Роспотребнадзор проводит пробы воздуха.Из-за пожара вышла из строя система водоснабжения насосной станции.Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибудут сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Губернатор также поручил привлечь для ликвидации последствий ЧС дополнительные силы и технику из близлежащих муниципальных образований, в том числе из резерва дорожных служб и строительных организаций.Отмечается, что в пункте эвакуации находится 31 человек, в том числе девять детей. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице."Учеников школ Туапсе, которые пока не могут принять детей из-за пожара, решено, при необходимости, временно перераспределять в другие учебные заведения, чтобы не останавливать образовательный процесс", – добавил глава Кубани.Ранее президент России Владимир Путин получил телефонный доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий.

