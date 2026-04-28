В Туапсе на фоне пожара на НПЗ вышла из строя насосная станция - РИА Новости Крым, 28.04.2026
В Туапсе на фоне пожара на НПЗ вышла из строя насосная станция
В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе вышла из строя система водоснабжения насосной станции, нет воды на трех десятках улиц. Об этом сообщил глава города Сергей... РИА Новости Крым, 28.04.2026
15:57 28.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе вышла из строя система водоснабжения насосной станции, нет воды на трех десятках улиц. Об этом сообщил глава города Сергей Бойко.
Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП.
"В связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ временно остановлена подача воды по улицам и районам города Туапсе и Шепсинского сельского округа", - написал он в своем Telegram-канале.
Поскольку в настоящее время в городских резервуарах запас воды ограничен, в период с 18:00 до 19:00 28 апреля подачу воды возобновят, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд.
До конца сегодняшнего дня на территориях, попавших под отключение, установят емкости с водой для бытовых нужд и питьевых целей (после кипячения). Информацию о местах расстановки емкостей опубликуют позже.
Жителей Туапсе призвали не выходить на улицу в связи с пожаром на НПЗ
 
