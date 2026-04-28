В Туапсе на фоне пожара на НПЗ вышла из строя насосная станция

В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе вышла из строя система водоснабжения насосной станции, нет воды на трех десятках улиц. Об этом сообщил глава города Сергей...

2026-04-28T15:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе вышла из строя система водоснабжения насосной станции, нет воды на трех десятках улиц. Об этом сообщил глава города Сергей Бойко.Во вторник утром оперштаб Кубани сообщил, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП.Поскольку в настоящее время в городских резервуарах запас воды ограничен, в период с 18:00 до 19:00 28 апреля подачу воды возобновят, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд. До конца сегодняшнего дня на территориях, попавших под отключение, установят емкости с водой для бытовых нужд и питьевых целей (после кипячения). Информацию о местах расстановки емкостей опубликуют позже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

