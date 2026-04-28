В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда

В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда - РИА Новости Крым, 28.04.2026

Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 отправился в Симферополь с Казанского вокзала в Москве. Об сообщили в Минтрансе России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 отправился в Симферополь с Казанского вокзала в Москве. Об сообщили в Минтрансе России.По данным перевозчика, до конца мая поезд будет курсировать ежедневно, затем три раза в четыре дня. Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.В составе насчитывается 18 вагонов из собственного парка. Так, 13 современных купейных вагонов, вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. Все купейные вагоны оснащены душем.Как отметили в Минтрансе, это второй "быстрый" поезд в Крым компании "Гранд Сервис Экспресс" после фирменного № 28/27 "Таврия Экспресс". Он на шесть часов быстрее из Москвы до Крыма и почти на восемь в обратный путь.Отмечается, что такие составы помогают перевезти больше людей в высокий сезон. Этим летом планируется открыть двухпутные вставки на линии Джанкой – Керчь, добавили в Минтрансе.24 апреля сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала. Поезд будет курсировать ежедневно до 21 мая включительно. Затем по определенному расписанию. Данный рейс пользуется спросом у пассажиров с детьми и тех, кто следует на отдых в здравницы на западном побережье полуострова, добавили в пресс-службе перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к лету пассажиропоток вырастет на 50 процентовЗапущен новый проект по диагностике пассажирских поездов в КрымВ каких поездах в Крым есть душевые

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

