Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/v-simferopol-iz-moskvy-otpravilsya-pervyy-reys-uskorennogo-poezda-1155593271.html
В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда
Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 отправился в Симферополь с Казанского вокзала в Москве. Об сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 28.04.2026
поезд "таврия"
новости крыма
крым
москва
симферополь
гранд сервис экспресс
железная дорога
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155593042_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fec7c8e019a276d16342b75f2f719dec.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155593042_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9f2dea5c35d8acc09f9435f5714e2680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Из Москвы в Симферополь отправился первый рейс ускоренного поезда "Таврия"

18:48 28.04.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 отправился в Симферополь с Казанского вокзала в Москве. Об сообщили в Минтрансе России.
"Состав №17/18 "Таврия" вышел в рейс с Казанского вокзала. Путь до первой на полуострове остановки – в Керчи – займет всего сутки, а до Симферополя – 29 часов 40 минут", – говорится в сообщении.
По данным перевозчика, до конца мая поезд будет курсировать ежедневно, затем три раза в четыре дня. Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.
В составе насчитывается 18 вагонов из собственного парка. Так, 13 современных купейных вагонов, вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. Все купейные вагоны оснащены душем.
Как отметили в Минтрансе, это второй "быстрый" поезд в Крым компании "Гранд Сервис Экспресс" после фирменного № 28/27 "Таврия Экспресс". Он на шесть часов быстрее из Москвы до Крыма и почти на восемь в обратный путь.
Отмечается, что такие составы помогают перевезти больше людей в высокий сезон. Этим летом планируется открыть двухпутные вставки на линии Джанкой – Керчь, добавили в Минтрансе.
24 апреля сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала. Поезд будет курсировать ежедневно до 21 мая включительно. Затем по определенному расписанию. Данный рейс пользуется спросом у пассажиров с детьми и тех, кто следует на отдых в здравницы на западном побережье полуострова, добавили в пресс-службе перевозчика.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
