https://crimea.ria.ru/20260428/v-simferopol-iz-moskvy-otpravilsya-pervyy-reys-uskorennogo-poezda-1155593271.html
В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поезда
Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 отправился в Симферополь с Казанского вокзала в Москве. Об сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T18:48
поезд "таврия"
новости крыма
крым
москва
симферополь
гранд сервис экспресс
железная дорога
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155593042_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fec7c8e019a276d16342b75f2f719dec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 отправился в Симферополь с Казанского вокзала в Москве. Об сообщили в Минтрансе России.По данным перевозчика, до конца мая поезд будет курсировать ежедневно, затем три раза в четыре дня. Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.В составе насчитывается 18 вагонов из собственного парка. Так, 13 современных купейных вагонов, вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. Все купейные вагоны оснащены душем.Как отметили в Минтрансе, это второй "быстрый" поезд в Крым компании "Гранд Сервис Экспресс" после фирменного № 28/27 "Таврия Экспресс". Он на шесть часов быстрее из Москвы до Крыма и почти на восемь в обратный путь.Отмечается, что такие составы помогают перевезти больше людей в высокий сезон. Этим летом планируется открыть двухпутные вставки на линии Джанкой – Керчь, добавили в Минтрансе.24 апреля сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала. Поезд будет курсировать ежедневно до 21 мая включительно. Затем по определенному расписанию. Данный рейс пользуется спросом у пассажиров с детьми и тех, кто следует на отдых в здравницы на западном побережье полуострова, добавили в пресс-службе перевозчика.
крым
москва
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155593042_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9f2dea5c35d8acc09f9435f5714e2680.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 отправился в Симферополь с Казанского вокзала в Москве. Об сообщили в Минтрансе России.
"Состав №17/18 "Таврия" вышел в рейс с Казанского вокзала. Путь до первой на полуострове остановки – в Керчи – займет всего сутки, а до Симферополя – 29 часов 40 минут", – говорится в сообщении.
По данным перевозчика, до конца мая поезд будет курсировать ежедневно, затем три раза в четыре дня. Маршрут пройдет через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.
В составе насчитывается 18 вагонов из собственного парка. Так, 13 современных купейных вагонов, вагон СВ, штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных вагона и новый вагон-ресторан. Все купейные вагоны оснащены душем.
Как отметили в Минтрансе, это второй "быстрый" поезд в Крым компании "Гранд Сервис Экспресс" после фирменного № 28/27 "Таврия Экспресс". Он на шесть часов быстрее из Москвы до Крыма и почти на восемь в обратный путь.
Отмечается, что такие составы помогают перевезти больше людей в высокий сезон. Этим летом планируется открыть двухпутные вставки на линии Джанкой – Керчь, добавили в Минтрансе.
24 апреля сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория отправился
в первый рейс с Павелецкого вокзала. Поезд будет курсировать ежедневно до 21 мая включительно. Затем по определенному расписанию. Данный рейс пользуется спросом у пассажиров с детьми и тех, кто следует на отдых в здравницы на западном побережье полуострова, добавили в пресс-службе перевозчика.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
