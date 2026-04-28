В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев призвал всех срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 28.04.2026
2026-04-28T23:15
В Севастополе объявлена воздушная тревога – людей призвали срочно пройти в укрытия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев призвал всех срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале Мах.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен необходимо немедленно проследовать в убежища, заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в жилищах и зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
