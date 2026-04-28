Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260428/v-sevastopole-zvuchit-signal-vozdushnoy-trevogi-1155574146.html
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
В Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев призвал всех срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 28.04.2026
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155354006_0:170:1754:1157_1920x0_80_0_0_500a1890c599baf09943781feaa26b74.jpg
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155354006_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_0f9a2506d3d5bad4f9785022b79977bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
23:15 28.04.2026
 
© РИА Новости Крым Воздушная тревога в Севастополе
 Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, губернатор Михаил Развожаев призвал всех срочно пройти в укрытия.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале Мах.

Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках серен необходимо немедленно проследовать в убежища, заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в жилищах и зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
